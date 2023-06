L'assaillant d'Annecy reste un mystère pour les enquêteurs

Pour tenter de mieux comprendre son profil et surtout ses motivations, la police a demandé l'aide d'autres pays. Ainsi, ils ont découvert qu'il s'est rendu aux Etats-Unis et au Mexique il y a plusieurs années. Les raisons de ces brefs passages restent floues.

En revanche, on ignore toujours quand Abdalmasih H. est arrivé à Annecy. Seule certitude: il est arrivé en Haute-Savoie après s'est vu refusé le statut de réfugié en Suisse et en Italie l'an dernier.

Ce que l'on sait déjà, c'est qu'il a obtenu le statut de réfugié en Suède, où il s'est marié et où vit toujours son ex-femme et son enfant de trois ans. Sa femme devrait d'ailleurs être auditionnée prochainement, précise BFM TV.

«Il était tout calme, des fois, il était tout timide, des fois tout énervé, souvent plus énervé que timide», a déclaré un sans-abri qui l'a longtemps côtoyé. Mais selon plusieurs habitants et commerçants de la ville, il ne s'est jamais montré menaçant.

L'entreprise Apple, dont la politique concernant le chiffrement des données empêche d'accéder au téléphone – et ce même dans un cas d'enquête policière – a les mains liées. Le téléphone a donc été envoyé au laboratoire de police scientifique, où des ordinateurs tentent tant bien que mal de le déverrouiller.

S'il a d'abord été décrit comme «agité», tenant des propos incohérents et se roulant par terre, Abdalmasih H. a finalement choisi le silence. En effet, il refuse toujours d'adresser la parole aux enquêteurs. «Pas une seule ligne d'audition», rapporte d'ailleurs l'un d'eux au média français.

Abdalmasih H. refuse toujours d'expliquer son geste. Selon BFM TV , l'assaillant a quitté le commissariat attaché à un fauteuil roulant, car il refusait de sortir de la cellule, de marcher et se laissait même tomber de sa chaise. En somme, l'enquête piétine et plusieurs zones d'ombres subsistent. Où en est donc l'affaire?

