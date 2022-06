Le gouvernement français propose d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution

La patronne des députés LREM a insisté: «On ne change pas la Constitution comme on change la loi» donc «c'est une garantie qu'on doit donner aux femmes». Elle estime que la mesure sera «largement partagée sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat».

Craint-elle une remise en cause en France? «Malheureusement, rien n'est impossible et les droits des femmes sont toujours des droits qui sont fragiles et qui sont régulièrement remis en cause», a répondu Aurore Bergé.

Poutine furax contre la Lituanie: pourquoi Kaliningrad est crucial pour lui

La ville et son territoire, séparés du reste du pays, ne peuvent plus être approvisionnés après les sanctions de la Lituanie. Vladimir Poutine promet au pays balte de sérieuses représailles. Logique: Kaliningrad est cruciale et ne peut être affaiblie. On rembobine son histoire.

Pour beaucoup, en Suisse, Kaliningrad reste associée à la victoire de la Nati contre la Serbie à la Coupe du monde 2018 et la polémique des aigles albanais. Quatre ans plus tard, la présence dans l'actu chaude de la ville-enclave russe ne dépend plus du tout d'un match de football, mais bien de la situation géopolitique très tendue dans la région.