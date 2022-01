Un nouveau variant est apparu en France, faut-il s'inquiéter?

Reste à savoir dans quelle catégorie se trouvera ce nouveau variant. Mais pour savoir s’il est plus transmissible ou plus sévère, une surveillance épidémiologique doit être pratiquée. Pour cette raison, il est encore trop tôt pour s'inquiéter. (asi)

Fraude fiscale: Trump et ses enfants cités à comparaître

La procureure de l'Etat de New York a lancé en 2019 une enquête sur la Trump Organization, qu'elle soupçonne de fraude fiscale. Elle veut entendre Donald Trump et ses enfants Ivanka et Donald Junior.

L'ex-président et ses enfants Ivanka et Donald Junior sont cités à comparaître comme témoins dans le cadre de l'enquête de grande envergure lancée en mars 2019 sur une possible fraude fiscale au sein du groupe familial Trump Organization. C'est ce que soutient un document de la cour suprême de l'Etat de New York, signé par la procureure Letitia James.