Asher Watkins était passionné de chasse. Image: asher watkins/facebook

Un millionnaire américain tué par un buffle lors d’un safari

L’entrepreneur Asher Watkins participait à une chasse aux trophées dans la province sud-africaine du Limpopo. L’animal l’a subitement chargé.

Un millionnaire américain a trouvé la mort lors d’une partie de chasse en Afrique du Sud. Asher Watkins, âgé de 52 ans, a été soudainement attaqué par un buffle africain dimanche dernier, selon Hans Vermaak, responsable de CV Safaris, l’entreprise en charge de l'expédition.

Le drame s’est produit le deuxième jour du safari dans la province du Limpopo, selon le journal britannique The Telegraph. Asher Watkins, qui possédait des ranchs bovins aux Etats-Unis, participait à une chasse aux trophées dont le coût est estimé à 10 000 dollars. Pour ce prix, les participants sont accompagnés d’un chasseur professionnel et d’un pisteur.

La mère, le beau-père et le frère d’Asher attendaient dans un lodge à proximité lorsque l’incident est survenu. Dans un hommage publié sur les réseaux sociaux, Shannon Wherry, une connaissance du défunt, a écrit:

«Dans un moment d’intrépidité, alors qu’il vivait pleinement sa vie, il a relevé le défi, et a quitté ce monde en homme rempli de courage, de foi et d’esprit d’aventure»

Asher Watkins était à la tête du Watkins Group, une entreprise active dans l’élevage de bétail dans les Etats du Texas et de l’Oklahoma. Il aurait bâti grâce à cela une fortune de plusieurs millions. Passionné de chasse, il posait régulièrement avec ses trophées sur les réseaux sociaux.

Le buffle africain peut peser jusqu’à 900 kilos. Image: www.imago-images.de

Le buffle africain (Syncerus caffer) est l’un des fameux «Big Five» (les cinq animaux emblématiques pour les chasseurs ) aux côtés de l’éléphant, du lion, du léopard et du rhinocéros. On le retrouve en grands troupeaux dans les savanes, forêts et zones humides situées au sud du Sahara – notamment dans des parcs nationaux comme le Kruger ou le Serengeti.

Massifs et puissants, ces animaux peuvent peser jusqu’à 900 kilos. Bien qu’ils soient herbivores, les buffles sont réputés très dangereux et n’hésitent pas à attaquer les humains, parfois de façon imprévisible. (wan)

Adapté de l’allemand par Tanja Maeder