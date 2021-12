Pass vaccinal et 2G+, comment la France envisage de serrer la vis

Le projet de loi sur le pass vaccinal, qui devrait être adoptée d'ici la fin du mois de janvier, est présenté ce lundi au Conseil des ministres (et ça sent la 2G+).

A partir du mois prochain, le pass «sanitaire» devrait se transformer en pass «vaccinal». Autrement dit, seule la vaccination sera valable dans le certificat Covid français. C'est ce que prévoit une loi présentée ce lundi en Conseil des ministres.

Mais une vaccination complète ne sera probablement pas suffisante, du moins pas toujours. A l'image de la Suisse, la France envisage d'appliquer la règle 2G+ dans certains endroits, rapporte le Figaro. Dans l'avant-projet de loi que le quotidien a consulté, il est notamment écrit:

Un décret fixera les cas «dans lesquels l'intérêt de la santé publique et l'état de la situation sanitaire (...) imposent un cumul de justificatifs.»

Cela signifie que, en fonction de la situation, le pass vaccinal pourrait être conditionné à la présence d'un test négatif. Cela pourrait être le cas dans des lieux à fort potentiel de contamination, comme les discothèques.

La Suisse, l'Allemagne et l'Autriche l'appliquent déjà

La règle 2G+ a déjà été introduite dans d'autres pays européens. En Suisse, elle est en vigueur depuis le 20 décembre dans les espaces où il n’est possible ni de porter le masque, ni de consommer assis. Il s'agit essentiellement des bars, des discothèques et certaines activités sportives et culturelles non professionnelles.

L'Allemagne applique les mêmes critères que la Suisse, alors que l'Autriche impose la 2G+ aux frontières: pour se rendre dans le pays, chaque voyageur doit présenter un test PCR négatif en plus du schéma vaccinal complet.

Au Luxembourg, chaque personne qui n'a pas reçu sa troisième dose devra s'acquitter d'un test rapide avant de se rendre au café, au restaurant ou au sein de tout rassemblement public de plus de 10 personnes. (asi)