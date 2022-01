10 questions sur les règles Covid qui s'appliquent en Suisse

Dès ce lundi 20 décembre, les mesures de luttes contre le Covid-19 seront durcies en Suisse. Le résumé de toutes les décisions par ici 👇

Jason Huther

Qu'est-ce qui a motivé les décisions du Conseil fédéral?

La situation épidémiologique inquiète le Conseil fédéral, ce vendredi 17 décembre. Le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter, et l’occupation des lits de soins intensifs est très élevée dans certaines régions.

Les patients traités sont principalement des personnes non vaccinées des tranches d’âge moyennes et supérieures.

Le 13 décembre 2021, le palier critique des 300 patients Covid-19 en soins intensifs a été atteint. Or, c’est à partir de ce seuil qu’il n’est plus possible de garantir une offre de soins optimale à tous les patients hospitalisés, les établissements devant repousser certains traitements.

Selon les estimations actuelles, ce chiffre va augmenter à 350 ou 400 d’ici à la fin de l’année.

A cela s’ajoutent les contaminations avec le variant Omicron qui devraient connaître une hausse marquée d’ici à Noël. Les premières informations sur cette souche du virus indiquent qu’elle est plus contagieuse que le variant Delta, a affirmé le Conseil fédéral durant sa conférence. La protection conférée par la vaccination ou par une infection passée est aussi nettement moins bonne, mais toutefois bien supérieure lorsque la vaccination (y compris de rappel) est récente. Le Conseil fédéral s'inquiète:

Si la protection vaccinale est faible, le nombre d’infections va augmenter, y compris au sein de la population immunisée.

On ne connaît pas encore les éventuelles complications dans le cas d’une infection avec le variant Omicron, ni le degré de protection des personnes immunisées contre ces complications.

Si la fréquence des complications graves devait augmenter fortement, le système de santé déjà surchargé serait très rapidement confronté à une pression supplémentaire considérable et serait débordé.

Qui est visé par les nouvelles mesures du Conseil fédéral?

Après avoir consulté les cantons, les commissions parlementaires compétentes, les partenaires sociaux et les associations directement concernées, le Conseil fédéral a décidé de prendre des mesures supplémentaires. Limitées au 24 janvier 2022, elles concernent aussi les personnes vaccinées et guéries, en raison de la contagiosité du variant Omicron. L’objectif est de protéger autant que possible les structures hospitalières d’une charge encore plus élevée, et de faire en sorte que l’ensemble de la population ait accès aux soins intensifs. Les enfants non vaccinés ne comptent pas dans cette limitation.

Dans quels lieux publics s'applique la règle des 2G?

Dans tous les endroits qui appliquent actuellement la règle dite des «3G» (accès aux gens vaccinés, guéris ou testés négatifs), c’est désormais la règle dite des «2G» (accès aux seules personnes vaccinées ou guéries) qui sera appliquée dès le 20 décembre. Cela concerne:

Les lieux de restauration.

Les établissements culturels.

Les installations de sport et de loisirs.

Les manifestations.

Les personnes se trouvant dans ces endroits sont également tenues de porter le masque et de consommer assises. A noter que pour les manifestations en extérieur de plus de 300 personnes, c’est la règle des 3G qui continue de s’appliquer.

Quel est le but derrière cette décision? Le Conseil fédéral explique que cette nouvelle règle vise à réduire le risque d’infection des personnes non immunisées, qui transmettent plus facilement le virus et sont nettement plus souvent confrontées à des complications lorsqu’elles sont contaminées.

Par ailleurs, les entreprises et les organisateurs de manifestations soumis à la règle des 2G peuvent décider d’appliquer la règle des 2G+, pour pouvoir renoncer à l’obligation de porter le masque et de consommer assis.

Dans quels lieux publics s'applique la règle des 2G+?

Lorsqu’il n’est possible ni de porter le masque, ni de consommer assis, l’accès sera réservé aux personnes vaccinées ou guéries pouvant en outre présenter un résultat de test négatif. C'est la fameuse règle des «2G+» et elle s'applique (sauf exception à lire plus loin):

Aux discothèques.

Aux bars.

Aux activités sportives et culturelles non professionnelles, pour lesquelles le port du masque n’est pas possible.

Les jeunes de moins de 16 ans ne sont pas concernés. Cette obligation de dépistage permet de garantir qu’aucune personne contaminée ne participe à une manifestation où il ne faut ni porter le masque, ni consommer assis.

Une exception notable

A noter que la règle a été adaptée à la suite de la consultation: les personnes dont la vaccination de rappel ou la guérison date de moins de quatre mois sont exemptées de l’obligation de se faire dépister.

Quelles sont les règles Covid qui s'appliquent à l'intérieur?

L’expérience a montré que le risque d’infection dans le cercle privé est considérable. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a donc décidé de fixer une limite pour les personnes non immunisées:

Dès qu’une personne de 16 ans et plus non vaccinée ou non guérie y participe, le nombre total de participants est limité à dix, enfants compris.

Si tout le monde est vacciné ou guéri, la limite est fixée à 30, voire à 50 si la réunion a lieu dehors.

Dans ce contexte, est-ce que les tests Covid seront de nouveau gratuits?

Le Conseil fédéral a également décidé que certains tests Covid-19 donnant lieu à un certificat Covid seraient à nouveau pris en charge. Seront remboursés:

Les tests rapides antigéniques et les tests PCR salivaires groupés.

Les tests PCR individuels réalisés chez les personnes symptomatiques, les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées, et en cas de test salivaire groupé positif.

Les autotests, les tests sérologiques et les tests PCR individuels resteront à la charge des personnes concernées.

Cette nouvelle réglementation s’applique dès samedi 18 décembre 2021. Dès le 17 janvier 2022, toutes les personnes participant aux dépistages répétés doivent pouvoir obtenir un certificat Covid-19.

Quelles sont les règles qui s'appliquent au travail?

Afin de réduire les contacts, le Conseil fédéral réintroduit l’obligation de travailler à domicile. Lorsque les personnes doivent travailler sur place, le port du masque est obligatoire dans tous les locaux partagés accueillant plus d’une personne.

Quelles sont les règles Covid qui s'appliquent au secondaire II?

Le port du masque est désormais obligatoire. Le Conseil fédéral recommande, en outre, instamment aux cantons de le prescrire aussi aux niveaux inférieurs, ce que bon nombre d’entre eux ont déjà fait. Le Conseil fédéral leur recommande de pratiquer des tests répétés dans les écoles, afin de casser rapidement les chaînes de transmission.

Qu'est-ce que le Conseil fédéral recommande aux autres écoles?

Le Conseil fédéral renonce à prescrire l’enseignement à distance, car les vacances de semestre sont proches. Pour le tertiaire et certains examens et offres de formation, c’est la règle des 3G qui s’applique désormais. Quant aux formations continues, elles sont soumises aux règles applicables aux manifestations.

Le Conseil fédéral recommande instamment aux cantons de repousser les interventions non urgentes pratiquées à l’hôpital, afin de décharger le personnel de santé. Si la situation devait encore se dégrader ces prochains jours ou ces prochaines semaines, il est prêt à réagir rapidement.

Quelles sont les règles Covid qui s'appliquent au retour de voyage?

Le Conseil fédéral a adapté pour lundi 20 décembre 2021 le régime de dépistage qui prévaut pour l’entrée sur le territoire: