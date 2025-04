Bayrou désapprouve le rassemblement du RN en soutien à Le Pen

Alors que le président des Etats-Unis Donald Trump a apporté son soutien à la cheffe de file du RN, l'estimant victime d'une «chasse aux sorcières», Bayrou pointe une ingérence, mais celle-ci est selon lui «devenue la loi du monde», et «il n'y a plus de frontières pour les grands débats politiques».

«C'est une réflexion sur notre droit, et c'est le Parlement qui est souverain», ajoute-t-il, assumant d'avoir «toujours exprimé la même position: on devrait toujours avoir la possibilité de faire appel d'un jugement en première instance».

La manosphère crée une génération d'hommes qui haïssent les femmes

Les théories d'extrême droite et la misogynie se propagent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas uniquement dangereux pour les femmes.

Adolescence, la nouvelle série de Netflix a suscité des discussions sur la crise de la masculinité aux quatre coins du monde. En quatre épisodes, elle montre l'influence inouïe des médias sociaux sur les jeunes et la présence, là, tout près, de dangereux extrêmes.