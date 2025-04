L'accélération du procès de Marine Le Pen n'est pas un «désaveu»

de Maurizio Minetti et Remo Hess, bruxelles

Le jugement du tribunal correctionnel de Paris, dans lequel 23 autres personnes et le RN en tant que parti ont aussi été condamnés, a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde politique français, l'extrême droite française et ses alliés à l'étranger multipliant les attaques contre cette décision longuement étayée par la justice. (mbr/ats)

Elle a ajouté vouloir «que les magistrats qui seront appelés à rendre leur décision dans cette affaire puissent le faire avec la sérénité nécessaire au terme d'un débat contradictoire». «Je ne veux pas que, dans le cadre de la campagne présidentielle qui s'annonce et qui va donc s'intensifier, l'institution judiciaire soit en permanence critiquée, vilipendée, interrogée» , a insisté Marie-Suzanne Le Quéau.

L'avocat de Marine Le Pen, Me Rodolphe Bosselut, a estimé mercredi matin que la décision de la cour d'appel d'accélérer son calendrier était «totalement exceptionnelle» et constituait un «désaveu» du jugement en première instance.

Les plus hautes instances judiciaires françaises ont annoncé mardi soir que la cour d'appel examinerait ce dossier «dans des délais qui devraient permettre de rendre une décision à l'été 2026», soit bien avant la présidentielle française de 2027. Cette décision a été saluée par Marine Le Pen et d'autres personnalités politiques.

Jugée coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens de son parti, le Rassemblement national (RN), Marine Le Pen a été condamnée lundi à quatre ans de prison (dont deux ferme aménagés sous bracelet électronique) et à une amende de 100 000 euros, assortis d'une peine d'inéligibilité immédiate de cinq ans qui, en l'état, l'empêche de briguer la présidence française dans deux ans.

Plus de «International»

Ces 7 communes ne pourront plus construire de résidences secondaires

Les plus lus

Ce sénateur a critiqué Trump pendant plus de 24 heures sans pause

Le démocrate Cory Booker a battu le record du plus long discours au Sénat américain. Il voulait ainsi protester contre la politique «inconstitutionnelle» de Donald Trump.

Un démocrate a battu mardi soir le record du plus long discours au Sénat américain en s'élevant pendant plus de 24 heures et 18 minutes contre la politique du président américain Donald Trump.