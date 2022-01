Les Français ont commandé des plats bizarres en 2021. Voici le top 10

Le classement des plats les plus commandés par les Français en 2021 vient d'être révélé. Et le repas qui tient la première place va sans doute vous surprendre.

Alors... Quel est le plat le plus commandé par les garants autoproclamés de la gastronomie (alias le peuple français) au cours de l'année écoulée? Je vous arrête tout de suite: ce ne sont ni les pizzas, ni les sushis, ni les burgers. Point du tout! Non, les Français ont fait preuve d'un sens du patriotisme bien plus pointu.

Et le vainqueur est...

Selon la plateforme de livraison de plats à domicile Deliveroo, qui a établi le top des plats les plus commandés sur son site en 2021, le repas favori des Français n'est autre que les œufs mayonnaise. Si si, vous aviez bien lu. A la fois tragique (quand on sait à quel point il est facile de faire des œufs mayo) et tellement poétique.

Bon ok, il ne s'agit pas de quelconques œufs mayo. Ce sont ceux du restaurant Bouillon Pigalle, à Paris, sacrés champions du monde des œufs mayonnaise en 2019. Ils proposent d'ailleurs une version à la truffe d'été.

Avouez qu'ils en jettent... image: instagram

Patriotiques les Français? Oui, mais pas trop

Derrière cette entrée de bistrot traditionnelle et typique, il faut reconnaître que les goûts sont nettement plus internationaux. Vient ensuite un plat libanais (le pita au poulet chawarma du restaurant Mezzencore, à Paris).

image: instagram

Et en troisième position, un italien (le gratin de penne du Livio Piu, adresse également située dans la capitale).

Sinon, les Français sont de grands amateurs de burgers et de kebabs. Voici le top 10 complet.

Les œufs mayonnaise de Bouillon Service, Paris Le pita Chawarma Poulet de Mezzencore, Paris Le gratin de Penne façon Livio, Livio Piu, Paris Le burger «The beast» de Kokomo, Bordeaux Le burger «Le braisé» de Le Braisé, Lille Le cheeseburger «Classic», de Dumbo, Paris Le poké bowl de Poke Lab, Toulouse La formule «Doner kebab», du Sürpriz Berliner Kebab, Paris Le poulet frit à l'ail et au miel, de K-Town Street Food, Paris Le kebab «Klassiker», du Mont Berliner, Lyon

Vous avez faim? Voici de quoi aiguiser encore votre appétit

Par exemple, le burger du restaurant Le Braisé. image: instagram

Le poké bowl du Poke Lab, ça vous tente? image: instagram

Ou le poulet frit coréen du K-Town... image: instagram

Et pour achever les choses en beauté, voici le kebab du Mont Berliner. image: instagram

Ne me détestez pas, c'est gratuit.

