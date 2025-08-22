en partie ensoleillé16°
SpaceX

SpaceX lance un drone spatial militaire américain

Le drone spatial de l&#039;arm
Le drone spatial de l'armée américaine X-37B a déjà mené sept longs vols et passé plus de 10 ans au total dans l'espace.Keystone
Un drone spatial de l'armée américaine conçu pour rester en orbite plusieurs centaines de jours d'affilée a été lancé jeudi soir par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cap Canaveral, en Floride.
22.08.2025, 07:4622.08.2025, 07:46
Le lancement par SpaceX a été réalisé avec succès à 23H50 locales (03H50 GMT vendredi), selon des images retransmises en direct par le groupe du multimilliardaire Elon Musk.

Cette navette sans pilote nommée X-37B a été développée par l'avionneur Boeing. L'engin, qui a des allures de petite navette spatiale, a déjà mené sept longs vols et passé plus de 10 ans au total dans l'espace, détaille son constructeur sur son site.

La durée de sa nouvelle mission n'a pas été divulguée par les forces armées américaines, qui ne communiquent que peu d'informations à son sujet.

JD Vance et Elon Musk mijotent la suite en secret

Communication inter-satellites

Elle a tout de même précisé que cette huitième mission du X-37B permettrait de réaliser des tests et expérimentations scientifiques portant sur les «technologies de communication laser inter-satellites» et la «navigation spatiale améliorée». Et cela afin de «contribuer à améliorer la résilience, l'efficacité et la sécurité des architectures de communication spatiales américaines».

Conçu pour l'armée des Etats-Unis, ce drone mesure neuf mètres de long et est alimenté en énergie par des panneaux solaires. S'il doit être envoyé dans l'espace par une fusée, il est conçu pour revenir seul sur Terre.

Le X-37B avait ainsi atterri en mars en Californie, après avoir passé plus d'un an en orbite. (mbr/ats)

