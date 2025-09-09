François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission

François Bayrou a remis sa démission à Emmanuel Macron, plongeant l’exécutif français dans une nouvelle zone de turbulences.
François Bayrou a passé un peu moins d'une heure et demie à l'Elysée (archives).Keystone
Le premier ministre français François Bayrou a quitté mardi l'Elysée après avoir remis sa démission au président Emmanuel Macron, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Le chef du gouvernement sortant, qui était arrivé à 13h30, a quitté les lieux peu avant 14h50, après s'être entretenu avec le chef de l'Etat qui a promis lundi de nommer dans les «tout prochains jours» son successeur. (jah/ats)
