François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission

François Bayrou a remis sa démission à Emmanuel Macron, plongeant l’exécutif français dans une nouvelle zone de turbulences.
09.09.2025, 15:1109.09.2025, 15:11
François Bayrou a passé un peu moins d&#039;une heure et demie à l&#039;Elysée (archives).
François Bayrou a passé un peu moins d'une heure et demie à l'Elysée (archives).Keystone

Le premier ministre français François Bayrou a quitté mardi l'Elysée après avoir remis sa démission au président Emmanuel Macron, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le chef du gouvernement sortant, qui était arrivé à 13h30, a quitté les lieux peu avant 14h50, après s'être entretenu avec le chef de l'Etat qui a promis lundi de nommer dans les «tout prochains jours» son successeur. (jah/ats)

Des têtes de cochon découvertes devant des mosquées à Paris
Des têtes tranchées de porcs ont été trouvées devant plusieurs mosquées en région parisienne. Une enquête a été ouverte.
Des têtes de cochon ont été découvertes mardi matin devant plusieurs mosquées de l'agglomération parisienne et de la capitale, a annoncé sur X le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, dénonçant «des actes abjects».
L’article