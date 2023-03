Réforme des retraites en France: le Sénat se prononce après 10 jours de débat

Dans le meilleur des scénarios pour l'exécutif, si députés et sénateurs parviennent à un accord au sein de cette commission, le texte remanié devra être validé jeudi 16 mars d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Ce dernier vote, s'il est positif, vaudra adoption définitive par le Parlement. (sas/ats/afp)

Le camp présidentiel et la droite semblent avoir la main sur cette CMP, avec respectivement 5 et 4 titulaires chacun, dont Olivier Marleix, patron des députés LR. Une nouvelle journée de manifestations, la huitième, est prévue en parallèle de la réunion.

Après le Sénat, c'est désormais au tour de la commission mixte paritaire (CMP) d'entrer en scène . Le conclave réunira mercredi 7 députés, 7 sénateurs et autant de suppléants à huis clos avec l'objectif de parvenir à un compromis sur les mesures qu'Assemblée nationale et Sénat n'ont pas votées dans les mêmes termes.

Pendant que le Sénat concluait l'examen de la réforme, des centaines de milliers de personnes descendaient dans la rue lors d'une septième journée d'action, qui a nettement moins mobilisé que les six précédentes.

Après dix jours de débats heurtés, le Sénat a bouclé samedi soir par 195 voix contre 112 sa course contre la montre avec une journée d'avance sur l'échéance fixée à dimanche minuit, en vertu de l'article de la Constitution auquel le gouvernement a eu recours pour limiter le temps des débats législatifs.

Le projet-phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron n'a en effet pas achevé son parcours législatif. Un vote crucial l'attend probablement jeudi à l'Assemblée nationale.

Le Sénat français a adopté samedi la réforme contestée des retraites, projet-phare du président français Emmanuel Macron, qui a suscité des semaines de grèves et manifestations, les dernières le jour même. Le texte repousse l'âge de départ à la retraite à 64 ans.

Plus de «International»

«Un black-out n'est pas exclu»: Tensions sur le courant entre la France et la Suisse

Voici les métiers qui ont le plus de peine à recruter en Suisse

Les plus lus

Ces vidéos disent montrer la vie en Corée du Nord: voici ce que ça cache

Jeux vidéo, promenades nocturnes et projections de films - un compte TikTok prétend que c'est à cela que ressemble la vie quotidienne en Corée du Nord.

Des images montrant la vie quotidienne des citoyens en Corée du Nord circulent sur TikTok depuis la mi-février. Une vidéo de la chaîne @northkoreanlife, qui montre une promenade matinale dans les rues presque vides de la Corée du Nord, a été visionnée plus de 32 millions de fois. On y voit de larges rues sans voitures, bordées d'arbres et de bâtiments en rondins, où les gens se déplacent à pied ou à vélo.