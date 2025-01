La tombe de Jean-Marie Le Pen attaquée «à coups de masse»

Figure emblématique de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen est décédé le 7 janvier dernier à 96 ans. Il avait été inhumé quelques jours plus tard dans sa ville natale en présence de sa famille et de quelques proches.

Les cimetières russes semblent de plus en plus étroits

On a testé le meilleur resto italien romand et on est tombés amoureux

La Corée du Nord s'ouvre aux touristes: que mijote Kim Jong-un?

Les frontières de Corée du Nord sont restées fermées pendant cinq ans suite à la pandémie de Covid. Les voyages pourront bientôt reprendre, mais cette stratégie cacherait un objectif précis pour Kim Jong-un.

«Jusqu’à présent, il n’était possible d’entrer en Corée du Nord qu’en groupe, et non en tant que touriste individuel. De plus, les déplacements étaient strictement encadrés», explique Martin Fritz, journaliste indépendant, à la SRF. Même pour quitter son hôtel, il fallait être accompagné d’un guide.