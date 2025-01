Avec la mort de la figure de l'extrême-droite se pose la question de la succession de sa fortune et de l’avenir du manoir. Image: watson / dr

D'où venaient les millions «tombés du ciel» de Jean-Marie Le Pen?

Le père fondateur du Front National est décédé ce 7 janvier à 96 ans. Jean-Marie Le Pen, le «Menhir», laisse derrière lui une fortune intrigante, quasiment «tombée du ciel», et un héritage complexe pour ses trois filles. Retour sur une histoire où fortune, intrigues familiales et symboles s’entrelacent.

Enfant unique de 6kg à la naissance, le jeune Jean-Marie grandit dans un milieu modeste. Il perd son père alors qu’il n’a que 14 ans, tué par une bombe allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, et devient ainsi pupille de la Nation, ces enfants «orphelins de la guerre».

Durant ses premières années de jeune adulte, il vit de petits boulots. Rien qui ne lui permette de faire fortune.

Sa richesse lui «tombe dessus», plus tard, grâce à une succession inattendue: celle d’Hubert Lambert, héritier d’une dynastie du ciment. Ce legs, disputé par une partie de la famille Lambert, inclut le manoir de Montretout, haut lieu des tensions familiales et politiques des Le Pen et du FN.

Les millions tombés du ciel

Hubert Lambert, dit Saint-Julien, est un homme sombre, à la fois reclus et imprévisible. Héritier de la société Lambert Frères et Cie, une immense entreprise familiale, il se désintéresse des affaires et vit en marge, rongé par des problèmes d’alcool, entre autres, et une profonde mélancolie.

A la fin des années 1960, il rencontre Jean-Marie Le Pen lors d’un dîner organisé par un cercle monarchiste. Lambert, alors en quête de sens et de repères, se passionne pour les discours nationalistes de Le Pen, qu’il perçoit comme un leader providentiel, dont il partage les idées d'extrême-droite.

L’amitié entre les deux hommes naît de cette admiration. Lambert commence à financer les activités du Front National, alors «simple groupuscule», selon Olivier Beaumont, journaliste et auteur du livre L’Enfer de Montretout. Hubert Lambert est convaincu que Le Pen peut incarner un renouveau politique.

Leur amitié va bien au-delà d’un simple soutien financier: Lambert s’entoure de Jean-Marie Le Pen et se confie à lui sur sa solitude et son désenchantement face à l’avenir, tandis que le politicien nomme son ami au comité central du Front national et l’engage comme conseiller pour les questions militaires.

Le 27 septembre 1976, Lambert décède, à seulement 42 ans, sans descendance. Le Pen hérite de l’ensemble de ses biens. Ce legs, évalué à environ 30 millions de francs français de l’époque (plus de 4,5 millions d’euros actuels), compte aussi le manoir de Montretout à Saint-Cloud, un ancien hôtel particulier. Mais cet héritage ne se fait pas sans douleur: les cousins d’Hubert Lambert, résidant encore dans la maison, contestent la légitimité de cette succession.

La cohabitation avec ces membres de la famille du défunt, qui vivent encore au rez-de-chaussée, tourne rapidement au conflit. Le Pen entame une bataille judiciaire et après un «compromis», les cousins sont évacués, laissant la place à la famille Le Pen.

Mais même sans ces indésirables cousins, la maison respire une atmosphère plutôt lugubre. Installées dans le manoir, Marie-Caroline, dite Caro, Yann et Marine, les trois filles de Jean-Marie Le Pen, se souviennent encore d’Hubert Lambert, cet homme négligé qui les mettait mal à l’aise dans cette grande bâtisse.

L'avenir de la fortune, les lingots d’or et Montretout

Avec la mort de la figure de l'extrême-droite se pose désormais la question de la succession de sa fortune et de l’avenir du manoir. Les détails précis de son testament ne sont pas encore rendus publics, mais il est probable que ses filles héritent de son patrimoine, conformément au droit successoral français.

Cependant, les relations tendues entre les sœurs pourraient compliquer le partage. Marine Le Pen, ayant déjà pris ses distances avec Montretout, pourrait ne pas souhaiter vouloir conserver le manoir familial. Qu'en est-il de ses sœurs? Et quid de la fortune Le Pen?

Par ailleurs, en 2015, l'existence supposée d'un compte bancaire non déclaré en Suisse, attribué à Jean-Marie Le Pen, avait fait la une de la presse. Un compte qui aurait été alimenté à hauteur de 2,2 millions d'euros, dont 1,7 million en lingots et pièces d'or et lié à un trust basé aux îles Vierges britanniques. Des révélations qui avaient à l'époque conduit à des investigations en France, notamment des perquisitions au manoir.

Quoi qu’il en soit, le testament de Le Pen et l’avenir de Montretout, lieu chargé d’histoire et de symboles, pourraient rouvrir des blessures intimes dans une famille qui s’est déjà largement déchirée.