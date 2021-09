Voici à quoi va ressembler le nouveau gouvernement afghan

Les talibans consultent, Biden fait son mea culpa: les événements de la nuit

Alors que les talibans cherchent à former un gouvernement et tentent de rassurer les Afghans et les puissances mondiales, la vie reprend à Kaboul, où les évacuations se poursuivent dans des conditions difficiles.

Les talibans cherchent à former un nouveau gouvernement. Pour cette raison, ils ont rencontré, mercredi, l'ex-président afghan Hamid Karzai, ainsi que l'ancien vice-président Abdullah Abdullah.

Ces négociations ont été bien accueillies par l'ex-président Ashraf Ghani, qui a précipitamment quitté dimanche son pays pour les Emirats arabes unis. «Je suis actuellement en pourparlers pour retourner en Afghanistan», a-t-il assuré dans un message vidéo adressé à ses compatriotes.

Se présentant comme …