Au moins deux enfants perdent la vie après une explosion en France

L'explosion s'est produite vers 17h30 au rez-de-chaussée d'un bâtiment. Image: AFP

Deux enfants de trois et cinq ans ont perdu la vie lundi soir dans une violente explosion survenue dans un immeuble d’habitation à Trévoux, dans l’Ain. Le drame a fait plusieurs blessés et déclenché un important dispositif de secours, tandis que les causes de l’explosion restent inconnues.

Deux enfants en bas âge sont décédés lundi soir dans une explosion survenue dans un immeuble d'habitation à Trévoux, dans le département français de l'Ain. Le drame a également fait une trentaine d'autres victimes, blessées ou choquées.

Ce bilan reste provisoire. «Les pompiers sont toujours à pied d'oeuvre» et «des équipes cynophiles recherchent d'autres potentielles victimes» dans les débris.

L'explosion s'est produite vers 17h30 au rez-de-chaussée d'un bâtiment qui comporte quatre étages, dans cette ville de 6930 habitants située à une quarantaine de kilomètres au nord de Lyon. L'immeuble ne s'est pas effondré, «mais il y a eu beaucoup de dégâts et de projections de matériaux, ça a fragilisé la structure», a expliqué à la presse la préfète de l'Ain Chantal Mauchet, qui s'est rendue sur place.

«Une personne avec trois enfants était chez elle quand ça a explosé, elle ne sait pas pourquoi» Philippe Berthaud, adjoint au Logement, à l'AFP

«Elle est rescapée avec son fils aîné, mais ses deux enfants sont dans un état critique», a-t-il ajouté. Dégagés des décombres en arrêt cardio-respiratoire, ces enfants de trois et cinq ans ont été déclarés décédés peu après, selon les secours.

La préfète a mentionné «une trentaine» d'autres personnes prises en charge par les secours, dont «beaucoup» en état de choc. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été activée pour leur venir en aide, a-t-elle précisé.

Environ 70 personnes vivaient dans ce bâtiment qui a été «soufflé», a indiqué à la presse le maire de Trévoux, Marc Péchoux, qui a activé un «plan communal de sauvegarde». Près de 50 d'entre elles seront hébergées dans un gymnase pour la nuit, a-t-il poursuivi, déplorant une situation «dramatique». Une cellule d'urgence médico-psychologique a été activée, selon la préfecture.

Vitres brisées

La déflagration était tellement forte que les vitres de deux établissements scolaires à proximité se sont brisées, a indiqué la préfecture, qui précise que les responsables des établissements n'ont pas signalé de blessés.

«J'étais dans le lycée, on a entendu un gros boum, ça a fait tout trembler (...) le lycée a été évacué. On a paniqué» Deux élèves, Maylee et Lena, à l'AFP

Les gendarmes ont mis en place un périmètre de sécurité et la population est invitée à éviter le secteur qui restait bouclé vers 19h30. D'importants moyens humains et matériels ont été déployés pour les secours et les investigations, selon des journalistes de l'AFP.

50 pompiers, 36 engins et des secours médicalisés sont sur les lieux, a précisé la préfecture dans un communiqué. Un poste de commandement a été installé dans une piscine à proximité.

«Il fait nuit, donc on a ramené de l'éclairage, on a ramené des moyens supplémentaires pour étayer, pour s'assurer que les équipes travaillent en sécurité. On a besoin d'encore un petit peu de temps pour s'assurer qu'il n'y ait plus personne sous les décombres» Le colonel Pierre-Maris Grandcolas du service départemental d'incendie et de secours (SDIS)

Les causes de l'explosion restent à cette heure indéterminée. Une camionnette d'intervention «urgence gaz» a été vue sur les lieux par l'AFP, mais l'hypothèse d'une fuite de gaz n'a pas pu être corroborée dans l'immédiat. La préfète a indiqué qu'une enquête a été ouverte. Le parquet de Bourg-en-Bresse n'était pas joignable dans l'immédiat. (mbr/ats)