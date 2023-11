L'Europe «emmerde les producteurs de camembert»: la France s'embrase

Le célèbre fromage français devrait bientôt devoir renoncer à sa traditionnelle boîte en bois, pour être emballé différemment. La faute à une nouvelle directive européenne qui déchaîne les passions dans l'Hexagone.

Remo Hess, Brüssel / ch media

Plus de «International»

Lors de sa visite d'Etat à Berne, le président Emmanuel Macron a fait du Emmanuel Macron: en se présentant comme un Européen flamboyant. Toutefois, lorsqu'il s'agit des trésors gastronomiques de sa nation, l'amour s'arrête là. La France monte aux créneaux contre une nouvelle loi européenne sur le recyclage des emballages, qui prévoit de garantir la recyclabilité des emballages à usage unique d'ici 2030.

Une lourde menace

L'emballage traditionnel des fromages français comme le camembert de Normandie ou le Mont d'Or du Jura, qui se présentent dans une boîte en bois de peuplier ou d'épicéa, serait lourdement menacé.

Les gourmets soulignent que l'emballage en bois est nécessaire pour éviter la transpiration du fromage et la formation de bactéries et, dans le cas du Mont d'Or, pour garantir la maturation ultérieure et son goût caractéristique. Sans oublier sa portée symbolique: pour les Français, la boîte en bois fait partie du fromage comme la Tour Eiffel de Paris. D'autres emballages seraient également concernés, comme la caisse en bois dans laquelle sont envoyées les huîtres ou les enveloppes en cire de certains fromages, tel que le Babybel.

L'emballage en bois qui protège le camembert est lourdement menacé. Image: iStockphoto

Bruxelles ne s'attendait pas à une telle levée de boucliers de la part des Français lors de l'élaboration de la loi.

«Si on veut faire de l'Europe une caricature avant les élections, on commence à emmerder les producteurs de camembert avec leurs emballages en bois» La ministre des Affaires européennes Laurence Boone.

Il faut maintenant faire preuve de «réalisme pragmatique», a ajouté Laurence Boone, une semaine avant le vote du Parlement européen sur le règlement.

Les députés européens français s'accordent à dire que l'UE ne devrait pas toucher à ses fromages. Plusieurs d'entre eux, issus de différents partis, ont annoncé qu'ils allaient déposer des amendements demandant des exceptions pour protéger «nos boîtes de fromage», selon François-Xavier Bellamy, chef du groupe Les Républicains à Bruxelles.

Le parti de Macron, Renaissance, a également présenté des demandes en ce sens. Le recyclage des emballages en bois mettrait à mal les producteurs de fromage, qui opèrent déjà dans un contexte de marché difficile, précise l'argumentaire.

Même son de cloche en Suisse Le fromage suisse souffre et même le New York Times s'inquiète

Beaucoup d'agitation... pour rien?

L'eurodéputée allemande Delara Burkhardt, impliquée dans le dossier, a reconnu devant les médias avoir été surprise par la tempête de protestations en provenance de France. Toutefois, toute cette agitation pourrait bien n'avoir servi à rien, comme le rapporte Le Monde. A en croire Sébastien Breton, secrétaire général de la Fédération française des produits laitiers d'appellation d'origine protégée, une grande partie des fromages de camembert seraient en effet explicitement exclus de la nouvelle réglementation européenne.

En effet, la rapporteuse compétente au Parlement européen a également indiqué que la réglementation devait tenir compte des particularités de l'emballage des produits d'appellation d'origine protégée (AOP et AOC), dont le camembert de Normandie fait partie. Et l'on suppose que la boîte en bois, qui a fait ses preuves, en fait toujours partie.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)