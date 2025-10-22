Sarkozy est protégé par deux policiers en prison
Nicolas Sarkozy bénéficie en temps normal «d'un dispositif de protection eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui» et «ce dispositif a effectivement été maintenu en détention», a indiqué Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, sur CNews/Europe 1.
Deux officiers de sécurité ont été installé à la prison de la Santé, dans la cellule voisine à celle de L'ancien chef d'Etat. «C'est une décision visant à assurer sa sécurité», a-t-il ajouté, «en plus, évidemment, de tout ce qui est mis en oeuvre par l'administration pénitentiaire». Ce dispositif restera en place «tant que nous le jugerons utile», a encore assuré le ministre de l'Intérieur.
«C'est évidemment un citoyen comme les autres mais il y a des menaces un peu plus importantes qui pèsent sur l'ancien président de la République qu'est Nicolas Sarkozy. La décision a été prise et donc elle a été appliquée immédiatement», a-t-il précisé.
«C'est ce que nous faisons habituellement, dans ce genre de circonstances pour un transfert de personnalité, quelqu'un qui est potentiellement menacé», a fait valoir le ministre. (jzs/ats)