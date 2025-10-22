faible pluie12°
Sarkozy est protégé par deux policiers en prison

epa12469274 Former French President Nicolas Sarkozy leaves his family home the day he is due to enter prison in Paris, France, 21 October 2025. Nicolas Sarkozy will serve his five-year sentence at La ...
Nicolas Sarkozy a été incarcéré à la prison de la Santé, à Paris.Keystone

L'ancien président, incarcéré depuis mardi à Paris, est accompagné par deux officiers de sécurité «eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent» sur lui, a expliqué mercredi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.
22.10.2025, 09:0022.10.2025, 09:00

Nicolas Sarkozy bénéficie en temps normal «d'un dispositif de protection eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui» et «ce dispositif a effectivement été maintenu en détention», a indiqué Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, sur CNews/Europe 1.

Deux officiers de sécurité ont été installé à la prison de la Santé, dans la cellule voisine à celle de L'ancien chef d'Etat. «C'est une décision visant à assurer sa sécurité», a-t-il ajouté, «en plus, évidemment, de tout ce qui est mis en oeuvre par l'administration pénitentiaire». Ce dispositif restera en place «tant que nous le jugerons utile», a encore assuré le ministre de l'Intérieur.

Newly appointed Interior Minister Laurent Nunez arrives for a meeting with Prime Minister Sebastien Lecornu, Monday, Oct. 13, 2025 in Paris. (AP Photo/Aurelien Morissard) Nunez
Laurent NuñezKeystone

«C'est évidemment un citoyen comme les autres mais il y a des menaces un peu plus importantes qui pèsent sur l'ancien président de la République qu'est Nicolas Sarkozy. La décision a été prise et donc elle a été appliquée immédiatement», a-t-il précisé.

«Au même titre que son transfert vers la Santé a été escorté pour éviter qu'il y ait une kyrielle de motocyclistes, de journalistes, qui suivent le cortège...»
Laurent Nuñez

«C'est ce que nous faisons habituellement, dans ce genre de circonstances pour un transfert de personnalité, quelqu'un qui est potentiellement menacé», a fait valoir le ministre. (jzs/ats)

