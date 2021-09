Macron se prend un œuf et Twitter en fait une omelette

Le président français a, encore une fois, été victime d'un jet d'œuf. Fait à la fois rare et intéressant: le projectile a rebondi sur son épaule sans se casser. Twitter en mode: say no more.

Après la gifle, l'œuf dur. Emmanuel Macron en prend définitivement pour son grade ces derniers temps. Lundi 27 septembre, il a été la cible d'un jet d'œuf, alors qu'il était en déplacement à Lyon. Lancé par un étudiant de 19 ans criant «Révolution» et non «Montjoie! Saint Denis!», l'œuf ne s'est pas cassé. Il a rebondi telle une balle de ping-pong. Evidemment, Twitter a repris l'info, à sa sauce. 👇