Face à Marine Le Pen, les twittos ripostent avec #JeVotePasRN

CNews est-elle la version française de Fox News?

CNews est une chaîne française d'info en continu, qui affiche fièrement son conservatisme. Alors que l'extrême droite gagne du terrain, les audiences de la chaîne dépassent pour la première fois celles du champion du genre: BFM-TV. Une stratégie à la Fox News?

Cela s'est passé pour la première fois le 3 avril dernier. Les audiences du leader des infos en continu, la chaîne BFM-TV, ont été dépassées par celles de CNews. En France, cette dernière affiche clairement son conservatisme et son penchant à droite, voire extrême droite. Aux Etats-Unis, l'équivalent de CNews s'appelle Fox News et elle a été la chaîne la plus regardée en 2020. Une stratégie de droitisation télévisuelle, qui s'avère donc payante:

Ce sont tout de même 900 000 téléspectateurs, en …