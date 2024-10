Sa quête aura tenu en haleine des milliers d'enquêteurs amateurs. Image: watson / dr

Le mystère de La Chouette d'Or a enfin été résolu après plus de 30 ans

L'une des plus célèbres chasses au trésor de France prend fin. Après plus de trois décennies de recherches acharnées, la fameuse Chouette d'Or a été retrouvée. L'aventure aura fasciné des milliers de personnes.

L'histoire de la Chouette d'Or est aussi folle que longue. Tout commence en 1993 lorsque Régis Hauser, alias Max Valentin, décide de lancer une chasse au trésor hors du commun. Avec l'aide de l'artiste Michel Becker, il enterre quelque part en France une réplique de chouette en or, d'une valeur d'environ 150 000 euros.

L'idée est simple: pour la retrouver, il faut résoudre onze énigmes savamment élaborées, disséminées dans un livre intitulé Sur la trace de la chouette d'or. Des énigmes qui ont suscité un intérêt colossal, attirant des milliers de passionnés prêts à braver les difficultés et à se lancer sur les traces du mythique trésor.

Plus de 30 ans après, la Chouette d'Or a été retrouvée en septembre, selon Michel Becker, le co-organisateur du célèbre jeu. Il a annoncé:

«Nous vérifions la validité de la solution proposée»

L'autre organisateur, Max Valentin, connu pour son amour des énigmes et des mystères, avait clairement annoncé que la résolution de ces indices ne serait pas aisée. C’était peu dire. Les énigmes combinaient des éléments historiques, des références géographiques et des indices cryptiques, constituant un véritable casse-tête. Pour les participants, chaque indice était une pièce d'un puzzle plus vaste qui, une fois résolue, permet de localiser la chouette.

Trois décennies d'une quête effrénée

Depuis son lancement, la chasse de la Chouette d'Or a fait l'objet de nombreuses spéculations. De la forêt de Rambouillet à des régions plus reculées du sud de la France, des chasseurs de trésor ont fouillé de nombreux sites, en vain. L'énigme a captivé des personnes de tous horizons, même au-delà les frontières de l’Hexagone, certaines consacrant des années de leur vie et des sommes folles pour essayer de décrypter les indices. Ce jeu s'est même transformé, pour quelques-uns, en une véritable obsession.

Des forums en ligne ont vu le jour, où les théories les plus extravagantes ont été échangées. Des communautés de chasseurs se sont formées, partageant et confrontant leurs interprétations des énigmes. Certains affirmaient même avoir été proches de la solution… mais la chouette restait introuvable. L'affaire a pris une telle ampleur que même la justice a dû intervenir à plusieurs reprises, notamment pour régler les différends concernant la paternité de certains indices.

Un trésor enfin retrouvé

La conclusion de cette incroyable aventure est finalement arrivée il y a quelques jours, lorsque l'un des participants a enfin mis la main sur la Chouette d'Or, après avoir percé le dernier mystère. Le lieu précis de la découverte n'a pas été dévoilé au grand public, ajoutant encore une touche de mystère à cette histoire déjà légendaire. L’heureux gagnant, dont l'identité reste pour l’heure également inconnue, a fait savoir que l'émotion de cette trouvaille était indescriptible, récompensant des années de recherches.

«Nous vous confirmons que la contremarque de la Chouette d’Or a été déterrée cette nuit, simultanément avec un envoi de solution sur le système de vérification en ligne. Il est par conséquent inutile de vous déplacer pour aller creuser sur l’emplacement que vous supposez être celui de la cache.» Michel Becker, le co-créateur de La Chouette d'Or sur le forum consacré au jeu .

Ce dénouement met fin à une des plus longues et des plus complexes chasses au trésor jamais organisées. Michel Becker, le co-créateur du jeu, s'est dit ému par la découverte. Max Valentin, lui, n’aura jamais eu le loisir de vivre ce dénouement. L’homme est décédé en 2009. Mais son héritage perdure, et l'histoire de la Chouette d'Or restera gravée dans les annales des chasses au trésor.

Et si l'aventure de la Chouette d'Or touche à sa fin, elle aura marqué plusieurs générations de chercheurs de trésors. Une histoire folle qui prouve que, malgré l'évolution technologique, les chasses aux trésors physiques, à l'ancienne, savent encore susciter un engouement indescriptible auprès de nombreux aventuriers. Et qui sait, elle pourrait bien inspirer de futures quêtes.