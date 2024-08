Pavel Durov risque jusqu'à 20 ans de prison. Image: watson / dr

Qui est Pavel Durov, l'étrange patron de Telegram arrêté à Paris?

Pavel Durov a été arrêté en France à sa sortie d'un avion. Qui est ce fantasque milliardaire d'origine russe, magnat de la tech, qui pose comme un influenceur et s'oppose à la censure? Portrait du fondateur de Telegram dont l'influence dépasse les frontières de la tech.

Le personnage intrigue autant par ses débuts dans le monde des réseaux sociaux dans une Russie qui prône la censure, son parcours de magnat de la tech en exil, que par ses photos d’influenceur sur les réseaux sociaux. Le Russe Pavel Durov, fondateur de Telegram naturalisé français en 2021, a été arrêté le week-end dernier à sa descente de son avion dans un aéroport parisien.

Mais qui est cet intrigant milliardaire, à qui il est reproché d’avoir laissé sa messagerie cryptée devenir le repère de tous les pires groupuscules?

Un entrepreneur visionnaire en exil

Né à Léningrad, en 1984, dans l'ancienne Union soviétique (aujourd’hui Saint-Pétersbourg, en Russie), Pavel Durov n'est pas un entrepreneur classique, au parcours tout tracé. L’homme aux valeurs politiques et économiques libérales, qui passe une partie de son enfance à Turin, se définit comme un opposant à Vladimir Poutine, inspiré par Steve Jobs ou Che Guevara.

Pavel Durov, ou Paul du Rove, puisque son nom est francisé en 2022 après sa naturalisation française, est à l'origine du réseau social VKontakte, créé en 2006, souvent appelé le «Facebook russe». Le jeune homme n'a même pas 25 ans.

En 2013, il fonde Telegram avec son frère Nikolaï. L’année suivante, le 1ᵉʳ avril, pour faire une blague, il annonce au conseil d'administration qu'il démissionne. Démission qu’il retire trois jours plus tard. Mais le retrait lui est refusé. En réalité, l’entrepreneur est surtout évincé de VKontakte au motif qu’il refuse de coopérer avec les autorités russes. Il s’exile et se concentre sur Telegram, dont il est le directeur général.

Après avoir quitté la Russie, il obtient la nationalité de Saint-Christophe-et-Niévès, micro-Etat dans les Antilles, en faisant un don de 250 000 dollars à la Fondation pour la diversification de l'industrie sucrière du pays. Celui qui vit aujourd’hui à Dubaï possède aussi, depuis 2021, un passeport des Emirats arabes unis. L’année suivante, Forbes le présente comme «l’expatrié le plus riche des Emirats arabes unis». En 2023, il est qualifié d’«entrepreneur le plus puissant de Dubaï» par l’Arabian Business. Sa fortune, selon Forbes, est estimée à plus de 15 milliards de dollars.

Une vie entre sobriété et excentricité

Outre ses succès professionnels, Durov cultive son image sur les réseaux sociaux dans un style qui n’est pas sans rappeler celui des influenceurs. Des posts à prendre au premier, ou au millième degré, c'est selon.

Photo publiée en 2017. Image: instagram @durov

L'homme n'hésite pas à se moquer de Vladimir Poutine dans ses publications, comme avec celle-ci, en 2017:

«Mon instagram a dû sérieusement passer à la vitesse supérieure pour faire face à la concurrence accrue des photos de M. Poutine torse nu. Si vous êtes russe, vous devez participer au #PutinShirtlessChallenge (sous peine de sombrer dans l'oubli). Deux règles de la part de Poutine : pas de photoshop, pas de pompage. Sinon, vous n'êtes pas un alpha.»

Dans ses posts Instagram, Durov se dévoile - dans tous les sens du terme. Se présentant comme un esthète, adepte des voyages, dans un style vestimentaire minimaliste.

Publiée en 2023. Image: instagram @durov

Des photos légendées avec des textes inspirants... ou ridicules, c'est selon. Premier ou millième degré?

«Au fur et à mesure que notre civilisation devient plus efficace dans la création de divertissements, il se peut qu'à un moment donné, elle devienne trop divertissante pour rester efficace.»

Une dualité, entre son côté magnat de la tech et son côté influenceur, qui en fait une figure unique, fascinante, insaisissable. Le milliardaire entretient aussi un certain mystère, s’exprimant peu dans la presse, mais donnant parfois des informations qui étonnent. Comme lorsqu’il affirme, sur sa chaîne Telegram, avoir engendré plus de 100 enfants grâce à un don de sperme dans 12 pays depuis 2010. Il prévoit, par ailleurs, de partager son ADN pour que ses enfants puissent se retrouver.

«Défier les conventions, redéfinir la norme», clame-t-il encore. dr

Et malgré sa richesse, le patron de Telegram mène une vie solitaire. Il n’est pas marié et préfère vivre seul, se retirant souvent dans des lieux éloignés pour préserver son indépendance et le contrôle sur son environnement.

Sur Instagram, il prône aussi les bains glacés pour démarrer la journée. Image: instagram @durov

Son régime alimentaire est très strict: il peut jeûner plusieurs jours par semaine et s'est parfois contenté de ne consommer qu'un seul type de fruit pendant des mois. Un régime qui s’aligne avec son mode de vie, entre minimalisme et discipline.

Telegram, entre blocages et liberté d’expression

Mais revenons aux affaires du milliardaire. En 2018, la Russie tente de bloquer Telegram. Motif? La société de Durov a, comme pour VK, refusé de coopérer avec les services de sécurité russes. L'ordre de blocage est finalement levé en 2020. A noter que durant ces deux ans de flou, le ministère russe des Affaires étrangères continue à exploiter des canaux officiels sur l'application. Aujourd'hui, la messagerie cryptée est encore plus largement utilisée en Russie. Pour des échanges et communications sur les avancées de la guerre, mais aussi dans le cadre de vagues massives de désinformation.

Mais peu importe les pressions russes, Pavel Durov assure n'avoir pas cédé. En 2022, après le début de la guerre, il déclare n’avoir jamais fourni de données sur les Ukrainiens au gouvernement russe. Et même avoir des liens avec l’Ukraine:

«Du côté de ma mère, je fais remonter ma lignée familiale à Kiev . Son nom de jeune fille est ukrainien (Ivanenko), et à ce jour, nous avons de nombreux parents vivant en Ukraine.»

Le patron de Telegram a toujours défendu l’idée que la liberté d'expression doit primer, malgré les pressions des gouvernements. En 2018, justement, l'Union des journalistes du Kazakhstan lui décerne un prix «pour sa position de principe contre la censure et l'ingérence de l'Etat dans la libre correspondance en ligne des citoyens».

L’app, dont le siège s’est d’abord trouvé à Berlin, avant d'être transféré à Dubaï, compte aujourd’hui près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, et attire autant les défenseurs des libertés individuelles que ceux qui cherchent à échapper à la censure, notamment dans les pays de l'ex-URSS.

Dans une rare interview vidéo, en avril dernier, il explique au journaliste américain Tucker Carlson avoir eu l'idée de lancer sa messagerie cryptée après avoir subi des pressions des autorités russes à l'époque de VKontakte. Mais la messagerie est tout de même bloquée ou restreinte dans plusieurs pays, comme en Chine ou en Inde.

En rouge foncé: blocage complet.

En rouge clair: accès restreint. wikipedia

S’il y a tout de même des règles qui régissent Telegram, elles sont peu appliquées ou sanctionnées. Des images pédopornographiques y sont échangées, tout comme des contenus haineux, terroristes, néonazis, complotistes... Citons également divers trafics de drogues ou d’armes, ou des canaux appelés «fisha». Des discussions qui rassemblent parfois jusqu’à 200 000 personnes, utilisées en 2020 pour diffuser des contenus intimes de jeunes femmes sans leur consentement.

Pourquoi a-t-il été arrêté en France ?

Le 24 août dernier, il est arrêté à l’aéroport du Bourget, près de Paris, à sa sortie d’un avion avec son assistante et son garde du corps, qui voyagent toujours avec lui. Le milliardaire arrivait de Bakou, en Azerbaïdjan, et devait se rendre dans la capitale française pour un dîner.

Il lui est reproché de ne pas agir contre les utilisations délictuelles de sa messagerie par ses abonnés (absence de modération et de collaboration avec les enquêteurs). L'Ofmin, chargé de la lutte contre les violences faites aux mineurs, avait émis un mandat de recherche contre lui, au titre du service coordinateur d'une enquête préliminaire associant divers services enquêteurs pour des infractions allant de l'escroquerie, au trafic de stupéfiants, au cyberharcèlement, à la criminalité organisée en passant par l'apologie du terrorisme et la fraude, a expliqué une des sources.

Un des enquêteurs s’est dit étonné que le milliardaire, sachant qu'il était recherché en France, ait décidé quand même de venir à Paris.

«Peut-être par sentiment d'impunité»

Son arrestation a suscité de nombreuses réactions, notamment celle d’Elon Musk, propriétaire de X, sur son réseau social, qui réclame la libération du fondateur de Telegram:

L'ancien candidat indépendant à la présidentielle américaine Robert F. Kennedy Jr, qui vient de se rallier à Donald Trump, a lui affirmé que «la nécessité de protéger la liberté d'expression n'a jamais été aussi urgente».

Ivan Zhdanov, l’actuel chef de la fondation anti-corruption d’Alexeï Navalny, a pour sa part assuré, dans le média russophone Meduza, opposé à la politique de Poutine, que:

«Les accusations de trafic de drogue, de pédophilie et de fraude semblent faibles. Cela indique que son arrestation est réellement liée à son refus de coopérer avec les autorités. Ces allégations semblent peu convaincantes et peu réfléchies. S'il savait qu'il y avait un dossier contre lui en France et qu'il a quand même choisi de s'y rendre, cela pourrait signifier qu'il a passé un accord avec les autorités. Il est probable qu'elles ne l'arrêteront même pas [officiellement] et que les charges seront abandonnées par la suite.»

Ce lundi 26 août, dans l'après-midi, le président français a tweeté à son tour à propos de l'arrestation de l'entrepreneur. Un texte qui n'enlève rien au flou entourant la situation.

Un énième épisode dans la folle vie de Durov

Cette arrestation en France est un chapitre de plus dans la vie agitée de l’homme d'affaires, qui continue de jouer les équilibristes entre les exigences politiques et la liberté d'expression revendiquée par son application.

L’attention médiatique internationale, suite à cette dernière affaire dans la vie de Pavel Durov, montre à quel point l'homme est un acteur important, bien au-delà de sa simple image d’influenceur ou de magnat de la tech. Il incarne à lui seul une vision de la liberté absolue, dans un bras de fer permanent face aux régulations étatiques, le tout dans un style qui ne passe franchement inaperçu.

Pavel Durov risque jusqu'à 20 ans de prison. A l’heure où nous publions ces lignes, sa garde à vue a été prolongée. Aucune nouvelle information n’a été divulguée par les autorités françaises.