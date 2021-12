Le Premier ministre Jean Castex a révélé les dernières décisions sur le front du Covid en France. image: france 2

Ce qu'il faut retenir des dernières décisions de Macron et Castex

A l'issue du conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres, le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex ont donné la couleur pour Nouvel an, alors que le pays est frappé de plein fouet par la cinquième vague.

Alors que la pandémie de Covid-19 a franchi un nouveau seuil assommant en France (plus de 100 000 nouveaux cas ont été enregistrés le jour de Noël, un nouveau record), le Premier ministre Jean-Castex a donné une conférence de presse lundi 27 décembre pour annoncer les nouvelles mesures.

En résumé, voici ce qui attend les Français pour les prochaines semaines:

Le délai pour avoir une dose de rappel réduit à trois mois

Dès mardi matin, le délai pour avoir une dose de rappel est réduit à trois mois, après la deuxième injection.

Le passe sanitaire est transformé en passe vaccinal

Un projet de loi prévoit qu'il faudra «être vacciné pour accéder aux lieux aujourd’hui soumis au passe sanitaire», a annoncé Jean Castex. Un test négatif ne suffira plus. Si «la loi est votée», elle entrera en vigueur le 15 janvier.

Accroissement des sanctions contre les faux pass

Adaptation des mesures

Des mesures supplémentaires vont être adoptées. Parmi lesquelles:

Les concerts debout seront interdits.

La consommation de nourriture sera interdite dans les transports et les cinémas.

Dans les bars et restaurants, la consommation se fera obligatoirement assis.

Limitation du nombre de personnes dans les grands rassemblements.

Obligation du port du masque étendue.

Toutes les cérémonies de voeux annulées en janvier.

Nouvelles règles pour les cas contacts.

Pas de couvre-feu pour le 31 décembre

L'instauration d'un couvre-feu n'était pas d'actualité pour l'instant.

Pas de report de la rentrée scolaire

«Nous ne reporterons pas la rentrée scolaire, ni ne basculerons pas les collèges et les lycées en distanciel», a annoncé Jean Castex. Il s'agit de maintenir les écoles ouvertes dans la mesure du possible.

La rentrée scolaire est maintenue au 3 janvier prochain.

Retour au télétravail obligatoire dans toutes les entreprises

Et ce pour les trois prochaines semaines.

En conclusion de la conférence de presse, le ministre de la Santé, Olivier Véran a rappelé la contagiosité du variant Omicron par rapport aux variants précédents et a enjoint les Français concernés par le rappel à faire leur troisième dose.