Ariane 6 décolle pour la première fois

La fusée Ariane 6 a décollé mardi depuis Kourou en Guyane. Keystone

L'agence spatiale européenne a réussi mardi, avec une heure de retard, à faire décoller la fusée Ariane 6 pour la toute première fois. Un exploit.

Plus de «International»

La fusée Ariane 6 a décollé mardi de son pas de tir de Kourou, en Guyane, pour son tir inaugural destiné à qualifier en vol le nouveau lanceur qui doit assurer l'accès autonome de l'Europe à l'espace, a constaté un journaliste de l'AFP.

Avec un retard d'une heure en raison d'un problème «mineur» résolu dans la matinée, la fusée de 56 mètres a allumé à 16h00 locales (21h00 en Suisse) ses deux propulseurs d'appoint et le moteur Vulcain de son étage principal avant de s'élever dans un ciel clair et de débuter son vol de 2 heures 51 minutes et 40 secondes.

Dans la salle Jupiter, tour de contrôle de la mission située à 17 km du pas de tir, le calme des opérateurs tranchait avec l'excitation d'un vol attendu depuis quatre ans par l'Europe spatiale.

«Propulsion nominale, trajectoire conforme à l'attendu», a annoncé le directeur des opérations, Raymond Boyce avant que l'étage supérieur s'allume sous les applaudissements de la salle. (jch/ats)