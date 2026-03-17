Un enfant décède fauché par un bus à Annecy

Un enfant de 7 ans est décédé mardi matin à Annecy en France voisine. Il a été fauché par un bus sur le chemin de l'école, selon les autorités départementales.

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Un véhicule de secours à Annecy (image d'illustration). Keystone

L'accident s'est produit vers 08h25, à proximité d'une école primaire. Un bus de ligne des transports publics urbains de l'agglomération (SIBRA) est impliqué. Il a «dévié de sa trajectoire et s'est immobilisé contre un mur sur le trottoir, touchant un enfant né en 2018 qui se rendait à l'école accompagné de son père et de ses deux soeurs», selon un communiqué conjoint.

Le décès de l'enfant a été constaté sur place. Le chauffeur, «en état de choc», a été hospitalisé sans avoir pu être entendu. Les dépistages alcoolémie et stupéfiants effectués sur lui sont «négatifs», ajoutent les autorités. Une enquête des chefs «d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur» a été ouverte et confiée au commissariat de police d'Annecy.

Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place afin d'accompagner la famille de la victime et les témoins de l'accident. D'importants moyens de secours et de sécurité ont été engagés. Les circonstances de cet accident restent à déterminer. (vz avec ats/afp)