Deuil à Chiètres (photo d'archive): six personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'un car postal, provoqué intentionnellement. Image: Romina Amato / reuters

La mère de la plus jeune victime du car ne peut pas payer ses funérailles

Après l'incendie du car postal de Chiètres, une mère en situation financière précaire doit organiser les funérailles de la plus jeune victime du drame: son fils, Fabian.

Leon Pollok / t-online

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Après le tragique incendie du car postal de Chiètres (FR), la mère de la plus jeune victime s'est exprimée publiquement et a fait part de ses sentiments.

Le soir du 10 mars, un homme de 65 ans s'était immolé par le feu dans un bus de la compagnie CarPostal, déclenchant un incendie dévastateur. Cet homme souffrant de troubles psychiatriques a ainsi entraîné cinq autres personnes dans la mort.

Un choc immense

Parmi les victimes figure Fabian, âgé de 16 ans. Sa mère, Regula Keller, s'est exprimée dans plusieurs médias suisses. Elle a notamment confié à Blick:

«La mort de Fabian est difficile à supporter, je n'arrive plus à dormir»

Elle avait auparavant indiqué au 20 Minuten que Fabian avait récemment été placé dans un foyer pour mineurs. Selon ses dires, le foyer l'avait informée que quelque chose n'allait pas et que Fabian n'était pas rentré. «Au début, on a pensé, peut-être qu'il est juste blessé», relate-t-elle.

Puis, la cruelle réalité s'est révélée. Son fils avait été arraché à la vie «de manière brutale», a déclaré Keller au 20 Minuten.

Une situation financière difficile

Il y a quelques jours à peine, il lui parlait avec enthousiasme de son premier jour d'apprentissage de menuisier. «Il était tellement heureux», a raconté Keller. Il se réjouissait aussi beaucoup du printemps qui approchait.

Fabian est maintenant mort, et sa mère doit s'occuper de l'organisation de ses funérailles. Selon Blick, cela risque d'être financièrement difficile, car la mère manque d'argent. Depuis quelques années, elle dépend de l'aide sociale, après le décès de son ex-mari d'un cancer. Elle espère désormais obtenir le soutien du canton de Fribourg.

Claudia Lauper, porte-parole de la Direction de la santé et des affaires sociales du canton, a déclaré à Blick:

«Nous sommes en contact avec certaines familles de victimes. Chaque situation est différente et doit être examinée individuellement. Une chose est déjà certaine: les frais funéraires peuvent faire l'objet d'une demande.»

La photo publiée par la police cantonale de Fribourg montre le bus calciné. Image: dpa

Qui étaient les victimes

Comme le rapporte Blick, les autres victimes étaient Albino, 63 ans, le chauffeur du car postal; Lara Baumgartner, 26 ans, présentatrice sur la radio Energy Bern; Ramesh*, 29 ans, employé dans une filiale Coop de Düdingen; Viktoria*, 39 ans, collaboratrice de l'Université de Fribourg.

L'auteur des faits, Roger K., 65 ans, qui vivait isolé dans un camping-car près d'Aarberg dans le Seeland bernois (nord-est de Chiètres), est également mort dans l'incendie.

*Noms modifiés.