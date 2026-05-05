Un véhicule en feu après une frappe de drone russe à Kramatorsk le 4 mai 2026. Image: EPA

Cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine: ce qu'il faut savoir

La Russie décrète une trêve, l'Ukraine annonce la sienne, mais tous deux menacent: on fait le point sur l'arrêt des combats cette semaine.

Plus de «International»

La Russie a annoncé lundi un cessez-le-feu unilatéral avec l'Ukraine les 8 et 9 mai pour les commémorations de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle a menacé de lancer une «frappe massive de missiles» sur Kiev si l'Ukraine le violait.

L'Ukraine a répondu en déclarant sa propre trêve à partir de mercredi, avertissant qu'elle comptait alors «agir de manière réciproque». Ces annonces interviennent à un moment où les Etats-Unis recentrent leur attention sur le conflit au Moyen-Orient après leurs efforts déployés pour mettre fin à la guerre en Ukraine, provoquée par l'invasion russe à grande échelle du pays en 2022.

Ce que dit la Russie

«Conformément à une décision du Commandant suprême des forces armées de la Fédération de Russie, (le président) Vladimir Poutine, un cessez-le-feu a été décrété du 8 au 9 mai 2026», a indiqué le ministère dans un message publié sur MAX, une application de messagerie soutenue par l'Etat.

«Si le régime de Kiev tente de mettre en oeuvre ses plans criminels visant à perturber les célébrations du 81e anniversaire de la Victoire lors de la Grande Guerre patriotique, les forces armées russes lanceront une frappe massive de missiles de représailles sur le centre de Kiev», a averti le ministère russe de la Défense.

Ce que dit l'Ukraine

L'Ukraine demande de longue date une trêve prolongée sur le front pour favoriser des négociations afin de trouver un accord pour arrêter la guerre déclenchée par l'invasion russe à pleine échelle en février 2022, conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Moscou refuse, arguant qu'un cessez-le-feu plus étendu permettrait à Kiev de renforcer ses défenses.

«La paix ne peut attendre les 'défilés' et les 'célébrations'. Si Moscou est prête à mettre fin aux hostilités, elle peut le faire dès demain (mardi) soir», a réagi le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga.

«Le 6 mai montrera si Moscou est sérieuse et ce qu'elle veut vraiment: la paix ou des défilés militaires» Andriï Sybiga

Ce qu'il se passe actuellement

Ces annonces interviennent à un moment où les Etats-Unis recentrent leur attention sur le conflit au Moyen-Orient après leurs efforts déployés pour mettre fin à la guerre en Ukraine, provoquée par l'invasion russe à grande échelle du pays en 2022. Elles arrivent aussi dans un contexte de difficultés pour l'armée russe sur le front.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

La zone contrôlée par les Russes en Ukraine a diminué de quelque 120 km2 en avril, ce qui n'était plus arrivé depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

Ces trêves rivales ont été précédées d'intenses bombardements et attaques respectives. Dans la nuit de lundi à mardi encore, les autorités ukrainiennes ont fait état de frappes russes à Kharkiv (nord-est), Zaporijjia (sud) ainsi qu'en périphérie de Kiev, les habitants de la capitale étant appelés à se rendre aux abris en raison d'une nouvelle alerte aérienne.

Côté russe, plusieurs régions ont essuyé des attaques de drones ukrainiens, y compris Moscou, selon leurs dirigeants. Lundi, une frappe de missile russe a coûté la vie à sept civils dans la ville de Merefa, située près de Kharkiv dans l'est de l'Ukraine, et une attaque de drone a provoqué la mort d'un couple dans une localité du sud, selon les autorités ukrainiennes. (jzs/ats)