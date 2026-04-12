La gendarmerie a découvert les corps de deux femmes tuées dans la Vienne, en France. Keystone

Un homme est soupçonné d'avoir tué une ex et sa soeur

L'individu a été interpellé à la suite d'un double féminicide en France.

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Deux femmes ont été tuées dimanche après-midi à Montmorillon, dans le département français de la Vienne. Un homme, ex-compagnon de l'une d'elles, a été interpellé.

Selon une source proche du dossier, les deux victimes sont une ex-compagne de l'homme interpellé, et la sœur de celle-ci. L'individu, âgé d'une soixantaine d'années, a été blessé à la poitrine au moment de son interpellation. Il a été transporté à l'hôpital, ses jours étant en danger, selon le parquet.

Les corps des deux femmes ont été retrouvés par les services de gendarmerie, alertés par des voisins, «à l'extérieur de l'habitation, l'une dans l'allée à côté d'un véhicule, l'autre devant la porte d'entrée de la maison».

L'auteur des faits, «manifestement voisin des deux victimes», «a été vu partir ensanglanté, une arme à la main». Il a été ensuite «rapidement découvert devant son domicile».

Une centaine de gendarmes ont été déployés. (ats/blg/afp)