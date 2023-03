Le journaliste Olivier Dubois a été libéré

Le journaliste français Olivier Dubois a été libéré

Le journaliste français Olivier Dubois arrive au salon VIP de l'aéroport de Niamey, au Niger, le lundi 20 mars 2023. Image: sda

Le journaliste français, âgé de 48 ans, avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali. Désormais libre, il rencontrera le président Emmanuel Macron mardi.

Le journaliste français Olivier Dubois est arrivé libre lundi à l'aéroport de Niamey, près de deux ans après avoir été enlevé par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), au Mali. A sa descente de l'avion, Dubois est apparu souriant et visiblement ému, vêtu d'une chemise blanche ouverte et d'un pantalon beige.

La libération d'Olivier Dubois est un «immense soulagement» après 711 jours passés au Mali en captivité, «la plus longue pour un journaliste français retenu en otage depuis la guerre au Liban», s'est félicité Reporters sans frontières (RSF).

«Nous avions eu des nouvelles rassurantes à plusieurs reprises ces derniers mois, et encore très récemment: il semblait en bonne forme, mais la durée de sa captivité nous inquiétait» Christrophe Deloire, secrétaire général de RSF

Emmanuel Macron accueillera Olivier Dubois mardi à la mi-journée à la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, a annoncé l'Elysée. Le président se rendra à Villacoublay à midi, après avoir réuni dans la matinée les principaux cadres de la majorité à l'Elysée pour examiner la suite à donner à l'impopulaire réforme des retraites, définitivement adoptée lundi, mais toujours fortement contestée.

(sia)