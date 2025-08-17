Zelensky se rend à Washington avec les européens à ses côtés

Après le sommet Trump-Poutine en Alaska, le président ukrainien est attendu à Washington lundi — il viendra accompagné. Keystone

Tous à Washington: après le sommet Trump-Poutine en Alaska qui n'a débouché sur aucune annonce concrète, les dirigeants européens font bloc autour du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qu'ils accompagneront lundi à la Maison Blanche. Voici ce qu'il faut retenir avant la rencontre.

Cette décision a été annoncée dimanche peu avant une visioconférence de la «coalition des volontaires», qui rassemble les soutiens de Kiev, visant à examiner ce que pourraient être les contours d'un éventuel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie.

La rencontre de Washington sera une première depuis le début de l'invasion russe, en février 2022. Le président français, Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, le premier ministre britannique, Keir Starmer, le président finlandais, Alexander Stubb, et le chef de l'Otan, Mark Rutte, ont confirmé leur présence.

Une «unité» européenne

«Je suis très heureuse de pouvoir vous accompagner»

A déclaré lors d'un point de presse à Bruxelles avec Volodymyr Zelensky la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui sera également présente dans la capitale fédérale américaine.

Le dirigeant ukrainien, qui s'est réjoui de cette «unité» européenne, a souligné qu'il ne savait «pas exactement» de quoi Poutine et Trump avaient parlé en Alaska.

Bilan confus pour le sommet d'Alaska

«De grands progrès sur la Russie. A suivre!»

A posté, dans un message lapidaire, Donald Trump sur son réseau Truth Social, tandis que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, menaçait Moscou de nouvelles sanctions si un accord sur l'Ukraine n'était pas conclu.

Après la réunion dimanche de la «coalition des volontaires», Emmanuel Macron a critiqué son homologue russe Vladimir Poutine, qui «ne veut pas la paix» mais une «capitulation» de l'Ukraine.

Une déclaration qualifiée de «mensonge abject» par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dimanche sur Telegram.

Une «clause de sécurité collective»?

Quant à la réunion lundi à Washington, «notre volonté est de présenter un front uni entre Européens et Ukrainiens» et demander aux Américains «jusqu'à quel point» ils sont prêts à contribuer aux garanties de sécurité offertes à l'Ukraine dans un éventuel accord de paix, a expliqué le président français.

«Nous saluons la volonté du président Trump de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine, similaires à l'article 5» de défense mutuelle de l'Otan, avait déclaré plus tôt Ursula von der Leyen. Zelensky a salué, lui aussi dimanche, la décision «historique» des Etats-Unis sur les garanties de sécurité.

En rentrant d'Alaska, Trump a évoqué cette piste d'un schéma proche de l'article 5 de l'Otan, en dehors toutefois du cadre de l'Alliance atlantique, considérée par Moscou comme une menace existentielle à ses frontières.

D'après la première ministre italienne, Giorgia Meloni, il s'agirait de définir une clause de sécurité collective qui permettrait à l'Ukraine d'obtenir le soutien «de tous ses partenaires, y compris des Etats-Unis, prêts à agir dans le cas où elle serait à nouveau attaquée».

Pas de cessez-le-feu

Ces initiatives diplomatiques interviennent après un sommet à Anchorage (nord-ouest des Etats-Unis) n'ayant pas débouché, comme un temps espéré par le président américain, sur un accord de cessez-le-feu.

N'ayant pu obtenir d'engagements de son homologue russe sur ce point, Donald Trump a dit préféré accord global, tout en restant évasif sur son contenu.

Le Donbass sur la table

Il soutient aussi une proposition de la Russie renforçant sa présence dans l'est de l'Ukraine, a indiqué à l'AFP un responsable au courant d'échanges téléphoniques samedi entre Donald Trump et des dirigeants européens.

Selon cette source anonyme, le président russe «demande dans les faits que l'Ukraine quitte le Donbass» et cède donc totalement ce territoire rassemblant les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est de l'Ukraine. Il propose par ailleurs un gel du front dans les régions de Kherson et Zaporijjia (sud).

Quelques mois après avoir lancé son invasion de l'Ukraine, la Russie avait proclamé en septembre 2022 l'annexion de ces quatre régions ukrainiennes, même si ses troupes n'en contrôlent toujours aucune en totalité. Zelensky a jusqu'ici rejeté toute concession territoriale.

L'espoir d'un sommet tripartite

Donald Trump a aussi laissé entrevoir un sommet tripartite avec Poutine et Zelensky si «tout marche bien» lorsqu'il recevra le président ukrainien, six mois après l'avoir humilié avec son vice-président, JD Vance, dans le Bureau ovale, une scène télévisée qui avait stupéfié le monde.

Une telle rencontre doit avoir lieu «aussi rapidement que possible», a martelé Ursula von der Leyen dimanche. Mais le président ukrainien a fait part de son pessimisme: «A ce stade, il n'y a aucune indication de la part de la Russie que le sommet tripartite aura lieu».

20% du territoire ukrainien occupé

Après trois ans et demi du conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, l'armée russe occupe environ 20% du territoire ukrainien, notamment la quasi-totalité de la région de Lougansk et une grande partie de la région de Donetsk, où sa progression s'est accélérée récemment.

Ce n'est pas le cas des régions de Zaporijjia et Kherson, dont les principaux centres urbains sont toujours sous contrôle ukrainien.

Sur le terrain, les hostilités continuent. Kiev et Moscou se sont mutuellement attaqués avec des drones dans la nuit de samedi à dimanche, faisant plusieurs morts.

