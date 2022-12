La neige et le verglas ont fait trois morts en Bourgogne

Mardi matin, la circulation a ainsi été perturbée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Image: sda

Un automobiliste est mort après avoir percuté un camion et deux chauffeurs routiers sont décédés dans la collision frontale de leur poids-lourd.

La neige et le verglas qui se sont abattus sur une partie de la France ont perturbé mardi la circulation routière et ferroviaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Trois personnes sont mortes dans des accidents de la route dans le sud de la Bourgogne.

«Ce secteur était effectivement glissant» Les pompiers locaux

Le département a fait partie des zones placées par Météo-France en alerte, avec la Loire, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et le Rhône dans la nuit de lundi à mardi.

33 départements en alerte

Dans la métropole de Lyon, tous les autobus sont restés au dépôt une bonne partie de la matinée pour éviter des accidents.

Dans onze communes du département et du Gard, plus au sud, 1200 foyers étaient privés d'électricité à cause de fortes chutes de neige survenues dans la nuit dans les Cévennes, a-t-on appris par Enedis.

Bison Futé a appelé les automobilistes à la prudence, Météo-France ayant placé 33 départements en vigilance orange pour neige et verglas, à partir de mardi soir à 18h00 et toute la journée de mercredi.

Sur ces départements, formant une ligne de la Bretagne à l'Alsace en passant par Paris, le risque de phénomènes glissants est élevé avec présence de pluies verglaçantes et de neige, jusqu'à 10 cm prévus localement. (ats/jch)