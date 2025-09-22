Macron appelle à «saisir le temps de la paix»

Depuis la tribune des Nations unies à New York, Emmanuel Macron a solennellement annoncé lundi la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France, un geste salué par une partie de la communauté internationale mais perçu comme largement symbolique.

Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors de la Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux États, au siège des Nations unies (ONU) à New York, New York, États-Unis, le 22 septembre 2025. Keystone

Emmanuel Macron a reconnu lundi «l'Etat de Palestine» au nom de la France depuis la tribune de l'ONU, tentant de renforcer la pression sur Israël en faveur de «la paix», dans le cadre d'un mouvement historique mais à la portée encore avant tout symbolique.

«La France reconnaît aujourd'hui l'Etat de Palestine»

«Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien», a déclaré solennellement sous les applaudissements le président français, à l'ouverture de la grand-messe annuelle des Nations unies à New York, qui sera dominée par la guerre à Gaza.

«Nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir.»

Le président a ainsi conditionné l'établissement d'une ambassade de France dans le futur Etat palestinien à la libération «de tous les otages détenus à Gaza» et à un cessez-le-feu dans ce territoire, a déclaré Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies.

Récompense au Hamas, dit Trump

Comme Israël, qui dénonce cette décision déjà formalisée dimanche par le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal et qui devaient être imités par d'autres pays lundi à l'ONU, les Etats-Unis ont fustigé la reconnaissance.

Principal allié du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Donald Trump «pense que c'est une récompense pour le Hamas» de reconnaître l'Etat de Palestine, a dit lundi sa porte-parole Karoline Leavitt.

Emmanuel Macron a été à l'initiative d'un sommet, coprésidé avec l'Arabie saoudite, sur l'avenir de la solution à deux Etats, aboutissement de plusieurs mois d'intense travail diplomatique pour rallier un maximum de pays et tenter de forger un plan de paix.

Il a permis l'adoption à l'écrasante majorité de l'Assemblée générale de l'ONU d'un texte soutenant un futur Etat palestinien mais qui exclut sans équivoque le mouvement islamiste Hamas. Une condition exigée par de nombreux pays occidentaux.

D'autres pays suivent

Cela porte désormais à au moins 146, sur 193 Etats membres de l'ONU, le nombre de pays ayant franchi le pas, selon le décompte de l'AFP. Cela ne change pas le statut d'observateur des Palestiniens à l'ONU, dont l'adhésion pleine et entière a été bloquée par les Etats-Unis.

Plusieurs autres pays devraient rejoindre le mouvement lundi avec Andorre, la Belgique, le Luxembourg, Malte, Monaco et Saint-Marin, selon Emmanuel Emmanuel Macron.

L'Allemagne de son côté ne l'envisage pas à court terme. «La reconnaissance d'un Etat palestinien se situe plutôt à la fin du processus. Mais un tel processus doit commencer dès maintenant», a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul.

«Effacement» des Palestiniens

L'Italie est sur cette même position, mais des dizaines de milliers de personnes ont manifesté lundi à travers toute la péninsule pour «dénoncer le génocide à Gaza», lors d'une journée de mobilisation, émaillée de heurts à Milan.

En France, la reconnaissance a été saluée par près d'une centaine de villes dirigées par la gauche qui ont hissé le drapeau palestinien au fronton de leur mairie, malgré la ferme opposition du ministre de l'Intérieur.

Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui doit s'exprimer par vidéo après avoir été privé de visa par les Etats-Unis, a salué les nouvelles reconnaissances comme «un pas important et nécessaire vers la concrétisation d'une paix juste et durable».

Mais certains diplomates craignent des représailles israéliennes.

Benjamin Netanyahu a répété dimanche qu'il n'y aurait pas d'Etat palestinien et a menacé d'étendre la colonisation en Cisjordanie, tandis que deux ministres israéliens d'extrême droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, appelaient même à l'annexion de ce territoire palestinien occupé.

Mais «nous ne devons pas nous sentir intimidés par le risque de représailles, parce que, quoi que nous fassions, ces actions vont continuer», a insisté le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans un entretien à l'AFP, en référence à la guerre à Gaza et à «l'annexion insidieuse de la Cisjordanie».

Dans ce contexte, le discours du premier ministre israélien vendredi à l'Assemblée générale de l'ONU est très attendu, tout comme celui de Donald Trump mardi.

Pour Max Rodenbeck, de l'International Crisis Group, tout effort diplomatique pour soutenir les droits des Palestiniens est «bienvenu», mais sans «mesures concrètes», ces reconnaissances risquent de «distraire de la réalité, qui est l'effacement accéléré de la vie des Palestiniens sur leur terre natale». (dal/ats)