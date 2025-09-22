L’égalité des sexes, moteur de paix et de prospérité

Devant l’Assemblée des Nations unies à New York, la présidente de la Confédération suisse a rappelé que l’égalité entre femmes et hommes est un droit universel et une condition du développement économique.

Les récentes crises l'ont fait reculer. Image: KEYSTONE

L'égalité des sexes est un droit universel et un catalyseur pour le développement économique, a plaidé Karin Keller-Sutter lundi devant les Nations unies à New York.

«Les progrès pour lesquels nous avons lutté durant des décennies sont aujourd'hui menacés dans de nombreux pays.» La présidente de la Confédération

Mettre en oeuvre l'égalité dans la pratique est le moyen le plus sûr de protéger les gens et d'édifier des sociétés. La démocratie et la prospérité économique en dépendent, a ajouté la Saint-Galloise.

La Suisse pas épargnée

En Suisse aussi, on se trouve face à de grands défis en matière d'égalité, a-t-elle ajouté. Il existe toujours un fossé salarial entre hommes et femmes. Principalement parce que les mères sont confrontées à des obstacles considérables sur le marché du travail et que les femmes sont largement sous-représentées aux postes de direction.

La violence sexiste reste également une réalité, ce qui est tout simplement inacceptable, a martelé la conseillère fédérale. Le gouvernement lance en novembre une campagne nationale contre ce fléau, avec un message clair: l'égalité protège contre la violence.

La Suisse est clairement convaincue que la participation sans restriction et sur un pied d'égalité des femmes est essentielle pour prévenir et résoudre les conflits et pour instaurer une paix durable, a-t-elle affirmé.

La présidente de la Confédération devait également participer lundi à une réunion consacrée à la célébration du 80e anniversaire des Nations Unies. Mercredi, elle prononcera le discours officiel de la Suisse lors du débat général des Etats membres.

Cassis au débat sur le Proche-Orient

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis devait quant à lui participer à une conférence sur la solution à deux Etats au Proche-Orient. Avec la reconnaissance lundi de l'Etat de Palestine par la France, la Belgique ou le Luxembourg, plus de 150 des 193 pays membres de l'ONU reconnaissent désormais cet Etat. Mais pas la Suisse.

La Confédération avait renouvelé à la fin juillet son soutien à la solution à deux Etats lors d'une conférence de l'ONU. Elle avait appelé à adopter «sans tarder» des mesures diplomatiques visant à concrétiser la solution à deux Etats, qui prévoit la coexistence pacifique d’Israël et de la Palestine au sein de frontières sûres et reconnues.

Berne est convaincue que cette solution est la seule à même de garantir paix, sécurité et dignité aux populations israélienne et palestinienne.

Cassis a participé dimanche à une réunion ministérielle sur la protection du personnel humanitaire. Il a dénoncé les attaques ciblées contre les personnes qui consacrent leur vie à protéger les plus vulnérables se multiplient.

«Cela doit cesser»

Le Tessinois a également représenté la Suisse lors d'une réunion de haut niveau consacrée à la question des personnes disparues dans les conflits armés. Il entend profiter de son séjour à New York pour mener de nombreux entretiens bilatéraux dans le cadre de la future présidence suisse de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). (dal/ats)