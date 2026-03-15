Emmanuel Grégoire a réalisé le meilleur score à Paris face à Rachida Dati. Image: AFP

Election à la mairie de Paris: On sait qui est arrivé en tête

Les premières estimations donnent le candidat socialiste largement en première place. Il y a aura un second tour.

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Dimanche en France, on votait pour choisir les maires des villes, dont la capitale. Peu après l'annonce des résultats provisoires pour Paris, le socialiste Emmanuel Grégoire a déclaré:

«Les Parisiennes et les Parisiens nous ont placés largement en tête de ce premier tour»

Dimanche, Rachida Dati a déclaré:

«La division affaiblit le camp de l'alternance et du changement»

La tête de liste LR et MoDem à Paris est arrivée en deuxième position, plus de dix points derrière son adversaire socialiste, Emmanuel Grégoire, selon plusieurs sondages.

Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance) peut se maintenir au second tour, ainsi que possiblement Sarah Knafo (Reconquête!), créditée d'environ 10% des suffrages selon plusieurs instituts, soit la barre pour candidater dimanche prochain. L'ex-ministre de la Culture a ajouté

«La victoire est possible, elle a une exigence, c'est le rassemblement et la mobilisation»

De son côté, le patron du Parti socialiste Olivier Faure a affirmé que les socialistes sont en tête dans plusieurs villes, dont Paris, Marseille et Toulouse, et que La France insoumise «n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire face» à l'extrême droite. (joe/afp)