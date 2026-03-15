Election à la mairie de Paris: On sait qui est arrivé en tête
Dimanche en France, on votait pour choisir les maires des villes, dont la capitale. Peu après l'annonce des résultats provisoires pour Paris, le socialiste Emmanuel Grégoire a déclaré:
Dimanche, Rachida Dati a déclaré:
La tête de liste LR et MoDem à Paris est arrivée en deuxième position, plus de dix points derrière son adversaire socialiste, Emmanuel Grégoire, selon plusieurs sondages.
Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance) peut se maintenir au second tour, ainsi que possiblement Sarah Knafo (Reconquête!), créditée d'environ 10% des suffrages selon plusieurs instituts, soit la barre pour candidater dimanche prochain. L'ex-ministre de la Culture a ajouté
De son côté, le patron du Parti socialiste Olivier Faure a affirmé que les socialistes sont en tête dans plusieurs villes, dont Paris, Marseille et Toulouse, et que La France insoumise «n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire face» à l'extrême droite. (joe/afp)