Cinq blessés dans une explosion à Paris

Une explosion soudaine dans un immeuble d'habitation du nord de Paris a causé des blessures à cinq personnes et endommagé partiellement la façade du bâtiment.

Cinq personnes ont été blessées samedi dans une explosion survenue dans un immeuble d'habitation du nord de Paris, en France, a-t-on appris auprès des pompiers et de source policière. La façade du bâtiment a été partiellement soufflée.

Quatre personnes ont été prises en charge en «urgence relative» et une cinquième en «urgence absolue», mais son pronostic vital n'est pas engagé, ont indiqué les pompiers et une source policière. La cause de l'explosion n'est pas encore connue.

Le maire du XVIIIe arrondissement, Éric Lejoindre, a indiqué sur X (Twitter) mettre «tout en oeuvre depuis l'accident pour venir en aide et reloger l'ensemble des personnes évacuées». Au plus fort de l'intervention des services de secours, une centaine de pompiers ont été engagés.

Le 21 juin, rue Saint-Jacques, dans un quartier cossu de la capitale française, un immeuble abritant une école de mode s'était effondré à la suite d'une explosion ayant provoqué un incendie, faisant trois morts et plusieurs dizaines de blessés. (dal/afp)