La France se prépare à affronter la tempête Ciaran

A partir de jeudi minuit, 3 départements français sont placés en vigilance rouge et 17 autres en vigilance orange à cause de tempête Ciaran. Vents violents et pluies avec risque d'inondations sont attendus.

Les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche seront placés à partir de jeudi à minuit en vigilance rouge vent en raison de la tempête Ciaran, selon les prévisions de Météo-France.

Dix-sept autres départements, allant de la Vendée jusqu'au Nord, seront placés en vigilance orange pour vagues-submersion, vent ou pluie-inondation, a indiqué Météo-France.

Les trois départements les plus exposés aux vents violents resteront en vigilance rouge, le niveau le plus élevé, jusqu'à jeudi 10h.

Les 17 départements qui basculent en vigilance orange vont des Pays de la Loire jusqu'au nord de la France (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise), en passant par la Normandie, précise Météo France dans son bulletin publié mercredi matin.

Vents violents et risques d'inondation

Les vents violents seront accompagnés d'importantes précipitations «avec des cumuls pouvant atteindre 30 à 50 mm en 6 heures sur le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor», détaille l'agence nationale.

Les Côtes-d'Armor ont été placées en vigilance orange «pluie-inondations», en plus de la vigilance rouge vent.

Gérald Darmanin avait annoncé mardi soir que le passage de plusieurs départements en vigilance rouge était imminent, alors que des rafales pouvant atteindre les 170 km/h sont attendues dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le ministre de l'Intérieur avait par ailleurs annoncé que 3200 pompiers seront mobilisés dans les quatre départements bretons (Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Finistère et Morbihan) ainsi que la Manche et la Loire-Atlantique. (sda/ats/afp)