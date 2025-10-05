Une marche à Mazan, le 5 octobre 2024. Image: AFP

A Mazan, on dénonce un tourisme morbide: «Où est la maison des Pelicot?»

Des mois après la révélation des horreurs de Mazan, les habitants du villsage n'en peuvent plus et aspirent à la paix.

Wafaa ESSALHI, mazan / afp

«Où est la maison des Pelicot?» Un an après le procès des «viols de Mazan», le malaise persiste parmi les habitants de cette commune de Provence, propulsée malgré elle sur le devant de la scène.

Et le procès en appel qui débute le 6 octobre à Nîmes braque à nouveau les projecteurs sur ce charmant bourg de 6000 habitants, situé à une trentaine de kilomètres d'Avignon.

Une vue du village de Mazan. Image: www.imago-images.de

Car c'est ici, dans un pavillon que Gisèle Pelicot, devenue une icône féministe mondiale, a été droguée aux anxiolytiques pendant une décennie par son ex-mari Dominique Pelicot, puis violée par celui-ci et des dizaines d'hommes qu'il recrutait sur internet.



Signe de l'embarras, le projet de plaque lui rendant hommage, porté par des associations et élus de l'opposition, ne s'est pas concrétisé.

«On ne saurait pas où mettre cette plaque. Il y a un rejet de Mazan, personne ne souhaite participer au rappel de cette affaire.» Jean-Philippe Achard, adjoint à la mairie

«Un tourisme de curiosité», s'est développé, déplore l'élu. «Où est la maison des Pelicot?» L'indiscrète question est devenue le quotidien d'habitants las de cette situation.

«Mazan ne saurait être résumée à un procès ou à des titres sensationnalistes. Nous invitons les journalistes à cesser l'amalgame entretenu entre notre commune et cette affaire», a écrit dans un communiqué le maire (divers droite) Louis Bonnet, qui refuse désormais les interviews.

Au moment du premier procès, l'édile avait dû présenter des excuses après avoir déclaré à la télé britannique BBC: «Après tout, personne n'est mort» dans cette histoire.



Cette sortie, «je l'ai vécue un peu comme une honte», témoigne Maria Dufour, élue d'opposition.



Lors du conseil municipal suivant, «on a proposé aux élus femmes et hommes de se lever s'ils n'étaient pas d'accord avec les propos du maire. On a été que l'opposition à sortir», regrette cette mère de famille.

Signe de la fébrilité des Mazanais, sa fille, étudiante à Avignon, préfère dire qu'elle vient de Carpentras, ville voisine, de «peur d'être questionnée, d'être jugée». Elle explique:

«C'est un peu compliqué dans la tête de tout le monde, c'est quelque chose qui va rester dans nos mémoires pendant un petit moment.»

Donner une autre image de Mazan

Joseph Barruol, historien local, s'emporte:

«On en a un petit peu assez, les Pelicot n'étaient pas du tout de Mazan, mais de Paris, ça a fait beaucoup de mal.»

Ce dernier préfère qu'on s'attarde sur les joyaux de son village au pied du Mont Ventoux comme le château de la famille de Sade, devenu hôtel, ou encore l'église Saint-Nazaire-et-Saint-Celse construite au XIIe siècle dans un style «gothique méridional».

Non loin, à l'entrée du centre équestre Lucky Horse, un imposant coeur en bois porte l'inscription «Amour, Empathie (...) G.P.»

Une femme dépose une fleur devant le cœur à Gisèle Pélicot. Image: AFP

«Guillaume de Provence... ou une autre», lance d'un air espiègle Daniel Silvestre, fondateur de la ferme pédagogique qui souhaite montrer «une autre image», de sa ville, «plus humaniste».



Depuis plus d'une dizaine d'années, ce psychothérapeute accompagne des femmes victimes de violences conjugales à travers l'«équihomologie».



Lors du premier procès, il a d'ailleurs initié ici une marche blanche réunissant 500 personnes pour «saluer le courage» de Gisèle Pelicot.

«Touchée» par cette initiative, elle s'est rendue au centre équestre pour «échanger avec des femmes victimes de violences», raconte l'éleveur de chevaux.

Elle, qui avait l'habitude de se promener dans les vignes et champs d'oliviers aux alentours, fera même un don de 20 000 euros obtenus après un accord à l'amiable avec Paris Match qui avait publié des photos volées d'elle.

Et le directeur de la structure s'en réjouit:

«Ce geste va permettre à des dizaines de femmes de pouvoir continuer à profiter du cheval et poursuivre leur reconstruction.»

Priscilla, 39 ans, victime d'un ex-compagnon violent, témoigne tout en caressant son équidé:

«J'ai vécu mon histoire comme une guerre, elle (Gisèle Pelicot) c'était pareil, comme d'autres. C'est des trucs moches qui ne devraient pas arriver.»



«Ici, je me suis sentie écoutée», témoigne l’auxiliaire de vie qui a repris depuis un an «le travail, une vie normale»: «On sait qu'on va être bien accueilli, qu'on ira mieux quand on va repartir. C'est un petit paradis.»