Le secrétaire d'Etat Marco Rubio est l'une des figures de proue de l'administration Trump. Image: Imago

Ce proche conseiller de Trump rêve de «détrôner le régime de Cuba»

Influent à la Maison-Blanche, Marco Rubio incarne le virage offensif de Washington au Venezuela, où la chute de Maduro ouvre une nouvelle phase de la politique de Donald Trump.

Shaun TANDON, Washington / AFP

Plus de «International»

Enfant de la communauté cubaine à Miami, Marco Rubio rêvait de la chute du régime communiste de La Havane. Au sein du gouvernement de Donald Trump, le secrétaire d'Etat américain affronte désormais les Etats de gauche d'Amérique latine et savoure le succès de l'opération au Venezuela.

Le premier chef de la diplomatie américaine latino aura la lourde charge de dessiner l'avenir de Caracas, capitale d'un pays qui regorge de pétrole, après la capture de Nicolas Maduro par les forces américaines samedi.

Une menace à peine dissimulée pour Cuba

Cela fait des années qu'il juge illégitime le dirigeant vénézuélien. En 2023, alors qu'il était sénateur, il demandait déjà de nouvelles sanctions contre le Venezuela, réclamant une «transition démocratique du pouvoir».

Aujourd'hui, le secrétaire d'Etat de 54 ans dit qu'il est «prématuré» de parler d'élections. Donald Trump estime que les Etats-Unis, qui convoitent les ressources pétrolières vénézuéliennes, doivent «d'abord remettre le pays sur pied».

Brett Bruen, un ancien diplomate américain au Venezuela, analyse:

«Marco Rubio voit une opportunité au Venezuela, et est prêt à renoncer à certaines de ses positions sur les droits de l'homme, la démocratie et le rôle des Etats-Unis comme garant de la stabilité mondiale dans le but de détrôner Maduro et, potentiellement, le régime communiste de Cuba.»

Le pays d'Amérique latine fournissait à Cuba près de la moitié de ses besoins en pétrole. Quelques heures après la capture de Nicolas Maduro, le secrétaire d'Etat Rubio a lâché:

«Si je vivais à la Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais inquiet, ne serait-ce qu'un peu»

Sur cette photo, le président Donald Trump et le secrétaire d'Etat Marco Rubio surveillent les opérations militaires américaines au Venezuela depuis le Mar-a-Lago Club à Palm Beach, en Floride, le samedi 3 janvier 2026. Image: Imago

De rival à allié essentiel de Donald Trump

Quand Donald Trump a nommé Marco Rubio secrétaire d'Etat, la base MAGA du président américain a grincé des dents.

Les deux hommes s'étaient affrontés lors de la primaire républicaine pour l'élection présidentielle de 2016. Donald Trump s'était alors moqué de son rival, l'appelant «petit Marco», ce dernier ayant suggéré que le magnat de l'immobilier avait un pénis anormalement petit.

De la vieille histoire aujourd'hui, tant Marco Rubio est devenu un rouage essentiel du gouvernement Trump, avec la double casquette de secrétaire d'Etat et de conseiller à la sécurité nationale, une première depuis Henry Kissinger, dans les années 1970.

Donald Trump, ici entouré du directeur de la CIA John Ratcliffe (à gauche) et du secrétaire d'Etat Marco Rubio. Image: Imago

Ce cumul des fonctions l'oblige à rester la plupart du temps à la Maison-Blanche aux côtés de Donald Trump, au lieu de parcourir le globe à l'image de plusieurs de ses prédécesseurs. Un diplomate d'un pays allié des Etats-Unis estime, sous le couvert de l'anonymat:

«On pense à Rubio comme à la personne "normale" de l'administration Trump, celui à qui on peut parler.»

Il ajoute ensuite:

«Mais, évidemment, la priorité numéro un pour lui, c'est Trump»

Un changement de ligne politique drastique

Pendant plus de 14 ans comme sénateur, Marco Rubio était plutôt apprécié par ses collègues, qui l'ont confirmé unanimement début 2025 au poste de secrétaire d'Etat.

Il a depuis gagné la confiance de la base MAGA en révoquant les visas de milliers d'étrangers, dont des étudiants qui ont manifesté dans des universités américaines contre Israël et la guerre menée à Gaza.

Des démocrates regrettent depuis de l'avoir accepté à son poste. Répondant aux critiques lors d'une conférence de presse de fin d'année, le chef de la diplomatie a estimé qu'être en désaccord avec le président était «vraiment stupide».

Pourtant, le ton agressif de Donald Trump sur l'immigration allait à l'encontre de ce qu'écrivait le natif de Floride en 2012, dans son autobiographie «An American Son» («Un fils de l'Amérique», en français):