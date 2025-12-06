Quatre morts dans un accident nocturne à Collonges

Une voiture a quitté la route vendredi soir dans l’Ain avant de s’embraser, causant la mort de ses quatre occupants.

Une enquête a été ouverte. Keystone

Quatre personnes ont été tuées vendredi soir dans l'Ain dans un accident de la route impliquant un seul véhicule, ont indiqué samedi les gendarmes. Leur voiture a fait une sortie de route entre 22h00 et 23h00 sur la commune de Collonges, dans la zone frontalière avec la Suisse, avant de prendre feu.

Les victimes «sont en cours d'identification», ont ajouté les militaires. (dal/afp)