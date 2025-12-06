en partie ensoleillé
Dix-neuf piétons fauchés par une voiture en Guadeloupe

Dix-neuf piétons fauchés par une voiture en Guadeloupe

Un véhicule a percuté un groupe de personnes vendredi soir dans le centre touristique de Sainte-Anne, faisant dix-neuf blessés dont sept enfants.
06.12.2025, 09:4706.12.2025, 09:47
Le pr
Le conducteur, testé positif à l'alcool et au cannabis, a été placé en garde-à-vue, a-t-il ajouté.Keystone

Une voiture est entrée en collision avec un camion-restaurant stationné dans la ville touristique de Sainte-Anne en Guadeloupe vendredi soir. Dix-neuf piétons ont été blessés dans cet accident, dont sept enfants, a indiqué le sous-préfet de Pointe-à-Pitre à l'AFP.

«Trois personnes, dont un garçon de 10 ans, se trouvaient en urgence absolue» après la collision, a précisé Jean-François Moniotte, confirmant des informations de RCI Guadeloupe.

Selon Moniotte, l'accident s'est produit vers 19h45 (00h45 suisses, dans le centre-ville de Sainte-Anne, dans l'est de la Grande-Terre.

Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands

Le groupe qui a été heurté par un véhicule «était en train d'acheter à manger à une roulotte (un camion-restaurant, NDLR)», à une vingtaine de mètres de la place où avaient été lancées, un peu plus tôt, les illuminations de Noël.

Le conducteur du véhicule, âgé de 45 ans, était «en état d'alcoolémie et sous (...) cannabis», a fait savoir le sous-préfet. Selon une source proche du dossier, le suspect a dû être «exfiltré après avoir été presque lynché par des gens sur place».

Une cellule de crise a été activée et le plan NOVI (Nombreuses victimes) a été déclenché. (dal/afp)

