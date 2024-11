Jean-Marie Le Pen hospitalisé depuis plusieurs jours

Cette dernière, ainsi que ses deux soeurs Marie-Caroline et Yann Le Pen, sont les bénéficiaires d'un «mandat de protection» – une mesure comparable à une tutelle – depuis la mi-février, qui leur permet de réaliser divers actes au nom de leur père, seules ou de concert. (ats/afp)

Le fondateur du Front national, devenu Rassemblement national, a vu son état de santé se dégrader depuis plusieurs années. Poursuivi dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du RN pour laquelle sont actuellement jugés notamment sa fille et le parti, son cas a été «disjoint» après qu'une expertise médicale avait constaté «une profonde détérioration» de son état physique et psychique, estimant qu'il n'était pas en mesure ni «d'être présent», ni de «préparer sa défense».

«Il y a des hauts et des bas», a indiqué une autre source, qui a néanmoins démenti des rumeurs «pas fondées» quant à un supposé état grabataire du finaliste de la présidentielle de 2002.

«Il a 96 ans et il est hospitalisé de manière régulière. Il n'y a rien de plus ni de moins que les épisodes qu'on a déjà vécus» , a déclaré la présidente du Rassemblement national à plusieurs journalistes, en marge de l'audience du tribunal correctionnel devant lequel elle comparaît.

Le fondateur du Front National est hospitalisé depuis jeudi dernier, selon son entourage et sa fille Marine Le Pen.

