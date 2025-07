Abbas Araghchi, ministre iranien des affaires étrangères. Keystone

L'Iran n'abandonnera pas l'enrichissement nucléaire

Malgré les dégâts infligés par les bombardements américains sur ses installations nucléaires, l'Iran ne renoncera pas à l'uranium enrichi. C'est «une question de fierté nationale», indique Téhéran.

L'Iran n'abandonnera pas son programme nucléaire et notamment l'enrichissement d'uranium malgré les bombardements américains, a dit lundi le ministre iranien des affaires étrangères. «Il a été arrêté parce que, oui, les dommages sont graves et sérieux», a-t-il ajouté.

«Mais il est évident que nous ne pouvons pas renoncer à l'enrichissement, car il s'agit d'une réalisation de nos propres scientifiques», a précisé Abbas Araghchi sur la chaîne télévisée américaine Fox News. «Et maintenant, plus que cela, c'est une question de fierté nationale», a-t-il ajouté, en soulignant que tout futur accord sur le nucléaire iranien devra contenir le droit à l'enrichissement.

Interrogé pour savoir si de l'uranium enrichi a pu être sauvé malgré les bombardements, le ministre a répondu n'avoir pas «d'informations détaillées» là-dessus, mais que l'agence atomique iranienne s'efforce «d'évaluer ce qui s'est exactement passé avec notre matériel nucléaire, notre matériel enrichi».

En soutien à l'offensive de 12 jours d'Israël contre l'Iran, les Etats-Unis ont bombardé le 22 juin le site souterrain d'enrichissement d'uranium de Fordo, au sud de Téhéran, et des installations nucléaires à Ispahan et Natanz (centre). Le président américain Donald Trump a réaffirmé samedi que les frappes américaines avaient «complètement anéanti» les trois sites ciblés et menacé de bombarder à nouveau l'Iran s'il reprenait son programme d'enrichissement.

Un «bon nombre de missiles»

Les propos du ministre iranien interviennent alors que l'Iran va tenir de nouvelles discussions sur son programme nucléaire avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni vendredi à Istanbul. Il s'est dit, au sujet des négociations, «ouvert» à des discussions indirectes avec Washington, les deux pays ayant eu plusieurs séries d'échanges avant les frappes américaines.

«Nous sommes ouverts à des discussions, mais pas directes pour le moment», a-t-il dit sur Fox News, signalant que l'Iran était prêt à «prendre des mesures de confiance pour prouver que son programme nucléaire est pacifique» en échange d'une levée des sanctions américaines. L'état du programme nucléaire iranien après les bombardements américains fait l'objet de nombreuses interrogations.

Le ministre iranien a, par ailleurs, affirmé que le programme de missiles se poursuivait. «Il nous reste bon nombre de missiles afin de nous défendre», a-t-il dit. Les frappes israéliennes avaient visé des sites de missiles.

Enfin, interrogé sur l'état de santé du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, il a répondu: «Je l'ai rencontré aujourd'hui. Il est en très bonne forme et en très bonne santé». (jzs/ats)