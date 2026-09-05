L’ancien avocat du prince Albert II inculpé pour corruption

Thierry Lacoste, ami d’enfance et ancien avocat du prince Albert II de Monaco, a été inculpé notamment pour corruption et trafic d’influence.

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Cette nouvelle mise en cause s’inscrit dans le vaste scandale politico-judiciaire des «Dossiers du Rocher». Image: AFP

L'avocat Thierry Lacoste, ami d'enfance et ancien conseil du prince Albert II de Monaco, a été inculpé pour corruption, dans un nouvel épisode de la bataille médiatico-judiciaire ouverte par la publication en 2021 des «Dossiers du Rocher», a indiqué samedi le parquet de Monaco.

Me Lacoste avait été placé en garde à vue mercredi par la police de Monaco qui enquête, après une plainte du magnat de l'immobilier Patrice Pastor concernant «l'esplanade des Pêcheurs», sur un projet immobilier interrompu pour lequel l'État monégasque avait été condamné par le tribunal suprême local à indemniser, à hauteur de 136 millions d'euros sans compter les intérêts courant depuis 2018, l'entreprise monégasque Caroli.

Le prince Albert II à titre personnel ainsi que l'Etat monégasque s'étaient portés partie civile dans cette procédure.

«A l'issue de ses auditions et après deux prolongations de sa garde à vue, il a été présenté au juge d'instruction ce matin, qui l'a inculpé des chefs d'association de malfaiteurs, corruption active sur un agent public national en bande organisée, trafic d'influence passif en bande organisée et blanchiment.»

Thierry Lacoste a été placé sous contrôle judiciaire, selon cette même source.

«Une honte»

Cette inculpation «est une honte», a immédiatement réagi dans un communiqué le cabinet de M. Lacoste. «Basée sur un fatras d'accusations infondées, elle n'étonne malheureusement pas de la part d'une justice monégasque qui est de facto instrumentalisée au service des puissants depuis 2023, surtout vis-à-vis d'intérêts financiers hégémoniques qui ont suborné les cercles de pouvoir de la Principauté ces trois dernières années», a poursuivi son cabinet.

Ayant pris connaissance de l'inculpation de Me Thierry Lacoste, l'avocat du prince Albert II, Me Cyril Bonan, a déclaré que «toutes les personnes qui ont participé à ces agissements et à l'encontre desquels la justice considère qu'il existe des indices graves et concordants, devront répondre de leurs actes et ne pourront décemment plus se faire passer pour des victimes».

«Les chefs d'inculpation de nature criminelle retenus à l'encontre de Thierry Lacoste confirment la gravité des agissements dénoncés par Monsieur Patrice Pastor depuis des années», ont de leur côté réagi les avocats de Pastor, Me Antoine Vey et Me Richard Malka.

Dans ce dossier, l'ancien président du tribunal suprême, Didier Linotte, a lui-même été inculpé en juin 2025 pour «prise illégale d'intérêt en bande organisée et corruption passive».

Avec cette inculpation, Linotte avait été le premier à être directement mis en cause par la justice monégasque à la suite de la parution en 2021 du site internet intitulé «Dossiers du Rocher», où un corbeau accusait quatre anciens proches d'Albert II, dont Thierry Lacoste et Didier Linotte, de collusion.

En janvier dernier, un autre de ses proches, Claude Palmero, ancien administrateur des biens de la Couronne, a été inculpé par la justice monégasque pour «violation du secret de l'instruction» après la découverte lors d'une perquisition menée à son domicile peu après son limogeage de procès-verbaux de procédures auxquelles il n'était pas partie.

Palmero a également été inculpé en mars, sur plainte de la famille princière, de «violation du secret professionnel et atteinte à la vie privée» pour des articles parus dans le quotidien Le Monde en janvier 2024. (dal/ats/afp)