Le gouvernement français veut économiser des milliards

Le ministre français de l'Economie, Antoine Armand, a présenté lundi le plan budgétaire à moyen terme du gouvernement. Keystone

Le gouvernement français a annoncé le lancement d'une revue des dépenses publiques, qui doit permettre de réduire celles-ci d'«au moins 5 milliards d'euros» d'ici 2027.

L'objectif déclaré est de ramener le déficit public de la France à 2,8% du PIB en 2029, sous le seuil maximal de 3% prévu par les règles budgétaires européennes.

«Nous lancerons une revue complète des dépenses pour supprimer, entre 2025 et 2027, au moins 5 milliards d'euros de dépenses qui n'ont pas de caractère prioritaire» Le ministre de l'Economie Antoine Armand, en présentant le plan budgétaire à moyen terme du gouvernement devant les députés.

Prévu à 6,1% du PIB en 2024, le déficit public se réduirait progressivement jusqu'à l'horizon 2029: il est attendu à 5% par le gouvernement en 2025, puis à 4,6% en 2026, 4% en 2027 et 3,3% en 2028. Cette trajectoire pluriannuelle est présentée en accompagnement du projet de loi de finances pour 2025, dont l'examen de la première partie, «recettes», devait débuter lundi soir dans l'hémicycle.

Le gouvernement, qui a demandé à Bruxelles d'allonger la durée d'ajustement budgétaire sur sept ans jusqu'en 2031, indique dans ce document de moyen terme vouloir présenter «un paquet d'investissements et de réformes articulé autour de quatre grandes priorités»: «l'atteinte du plein emploi, la réindustrialisation et le renforcement de la compétitivité, l'accélération de la transition écologique et énergétique ainsi que le renforcement de la gouvernance des finances publiques». (mbr/ats)