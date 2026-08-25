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Le proxénète Dodo la Saumure est mort

Dominique Alderweireld dit Dodo la Saumure - Procès de proxénétisme aggravé dit de l affaire du Carlton au tribunal correctionnel de Lille, le 12 juin 2015, le jour du délibéré. Dominique Alderweireld ...
Dominique Alderweireld, alias «Dodo la Saumure», à Lille en 2015.Image: www.imago-images.de

Le proxénète Dodo la Saumure est mort

Rendu célèbre par l'affaire DSK, le Français Dominique Alderweireld est décédé en Belgique à l'âge de 77 ans.
25.08.2026, 12:5125.08.2026, 12:51

Dominique Alderweireld, alias «Dodo la Saumure», devenu célèbre après avoir comparu dans une affaire de proxénétisme impliquant en 2015 l'ancien directeur général du FMI, le Français Dominique Strauss-Kahn, est décédé, a-t-on appris mardi auprès de son entourage.

Son ancien avocat en France, Sorin Margulis, a confirmé à l'AFP ce décès, citant l'ex-compagne du proxénète, Béatrice Legrain.

Le procès du Carlton

Souffrant d'insuffisance cardiaque, Dominique Alderweireld est mort à Tournai, en Belgique, à l'âge de 77 ans. De nationalité française et tenancier de maisons closes en Belgique, il avait été propulsé sur le devant de la scène médiatique française pour ses liens présumés avec l'ex-patron du FMI.

Dominique Strauss Kahn National tribute paid to former French Prime Minister Lionel Jospin at the H�tel des Invalides in Paris on March 26, 2026 Dominique Jacovides Bestimage National tribute paid to ...
Dominique Strauss-KahnImage: www.imago-images.de

Accusé de proxénétisme aggravé dans le procès dit du Carlton à Lille, un hôtel où plusieurs notables avaient profité de services de prostituées, il avait été relaxé en juin 2015. En septembre 2014, une cour d'appel belge l'avait condamné à une peine de cinq ans avec sursis pour proxénétisme. (jzs/ats/afp)

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