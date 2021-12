image: tf1

Voici la nouvelle Miss France 2022 (et c'est pas moi)

Chaque année, c'est le même rituel: je déverse mon venin pendant une soirée sur les vingt-neuf prétendantes à la couronne de Miss France. En 2021, je n'allais surtout pas déroger à la règle. Et en prime, je le fais pour watson.

Je n'aime pas tellement bitcher sur les autres femmes. Et encore moins quand il s'agit de physique, parce que c'est bête, gratuit, et totalement contraire à mes convictions féministes.

Mais il y a un soir par an où je fous tous mes principes au placard pour regarder Miss France. Pendant quatre heures de show rempli à ras bords de jambes interminables, de froufrous, de paillettes et de chorégraphies ridicules, je crache comme une vipère sur les vingt-neuf prétendantes au titre. Et (presque) sans complexes.

21h15

Bon alors comme chaque année, ça commence avec 10 minutes de retard. Sur une chanson du Roi Lion. Tout va bien. (Le Destin a voulu que je ponde un quizz sur Disney la semaine passée, tout est lié).

L'increvable L'éternel Jean-Pierre Foucault fait irruption sur scène, entre vingt-neuf prétendantes en robes à paillettes, sublimes mais tellement moulantes qu'on sent déjà cette pointe de plaisir égoïste de pouvoir respirer, nous.

Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France, entame la cérémonie.

Avant d'accueillir Jean-Pierre Pernaut (on dirait vraiment un mauvais remake un peu gênant). Lequel déclare la cérémonie ouverte et présente le jury, composé de:

Amel Bent.

Inès Reg.

Delphine Wespiser (Miss France 2012).

Alu (danseur de l'Opéra de Paris).

Ahmed Sylla.

Philippe Lacheau.

Vous ne connaissez personne? Pas de problème, nous non plus.

21h22

Commencent les premiers portraits de Miss. Le concept, c'est de se présenter en dix secondes chrono, d'expliquer en quoi consiste son master en management ou en hygiène dentaire et ses motivations à participer à ce concours.

«J’aime beaucoup la mode. Ça prend une grande place dans ma vie, comme dans mes placards.»

«Je mettrai des paillettes dans le coeur des Français.»

Cette courte présentation permet, outre sortir d'inoubliables punchlines, d'exposer au monde ses nombreux talents.

Bon, surtout de nous étaler les yeux bleus/verts/en amande, les silhouettes parfaites et le sourire so bright. Soyons honnêtes, certaines sont mieux pourvues que d'autres.

image:tf1

Vous avez demandé du brillant, des paillettes. En voici, merci. En fait, je crois que plus on critique ce concours, plus le comité d'organisation décide d'en faire des tonnes. Au point de faire danser les participantes sur du Claude François en tenue argentée et/ou rose fluo. C'est prouvé: quand il y a de la gêne, y'a pas de plaisir.

22h36

C'est l'heure des maillooooooooooots!

image: tf1

22h50

C'est un moment difficile. Quatorze prétendantes présélectionnées par le jury débarquent sur scène pour causer pendant une minute.

L'importance de ce moment n'est pas à sous-estimer: c'est là où chaque Miss met avant la cause qu'elle défendra pendant sa potentielle année de règne: la faim dans le monde, l'éducation, l'écologie, les maladies incurables, la guerre, toussa toussa.

Les quinze autres sont jetées. Dur dur. Mais comme dit Sylvie Tellier, experte en développement personnel:

«Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences.»

(Je dirais ça à mon chef la prochaine fois que je ne lui rends pas un article à temps tiens). Mais vous ne pourrez jamais dispenser des conseils aussi «feel good» que ceux de Jean-Pierre Foucault:

«Ne vous inquiétez pas, vous pourrez revenir sur scène tout à l'heure. Au moment de saluer la Miss France 2022.»

23h20.

La Miss 2021 (j'aimerais vous mettre son nom ici mais il m'a échappé) entre en scène. C'est le moment où elle nous dispense de bons conseils pour devenir Miss France à notre tour (je prends bonne note, parce que c'est mon rêve secret).

«Continuez à manger des brioches et vous serez Miss France.» Miss France 2021

23h56.

Jean-Pierre et Jean-Pierre se caressent dans le sens du poil, c'est embarrassant. Quoi qu'il en soit, les cinq finalistes ont été sélectionnées:

Miss Martinique.

Miss Alsace.

Miss Ile-de-France.

Miss Normandie.

Miss Tahiti.

Auxquelles on a posé des questions aussi complexes que le sexisme concours comme Miss France ou pourquoi c'est important que Joséphine Baker entre au Panthéon.

00h29.

Il fait sommeil, non?

00h35.

L'appel des candidates a commencé.

Cinquième dauphine: Miss Normandie.

Quatrième dauphine: Miss Tahiti.

Troisième dauphine: Miss Martinique.

Deuxième dauphine: Miss Alsace.

Et la Miss France est donc logiquement... Miss Ile-de-France.

Youpi!

On espère que vous avez passé une bonne soirée. Sur ce, dormez bien.