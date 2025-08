Un petit avion s'écrase à Majorque: un père et son fils perdent la vie

On a testé la voiture qui cartonne chez les ados en France

Météo extrême: voici les zones les plus à risque pour les touristes

«Il fait plus de 51 degrés» Avec les Turcs qui souffrent de la chaleur

L'archipel des Baléares, dont l'île la plus grande est Majorque, accueille chaque année plusieurs millions de touristes espagnols et étrangers, particulièrement pendant la période estivale. (jzs/ats)

Selon la presse locale, il s'agissait d'un avion de voltige qui effectuait des manoeuvres dans les airs avant l'accident. Pour l'instant, les causes de l'accident restent inconnues.

Les équipes de secours ont alors entamé les recherches de l'appareil, qui, selon la Garde civile, avait décollé deux heures plus tôt d'un aérodrome de Majorque, dans cette zone où les eaux atteignent des profondeurs d'environ 30 mètres.

Après des heures de recherches, les secours ont récupéré vers 13h00 «les corps sans vie du pilote et de son fils qui l'accompagnait», a précisé la Garde civile dans un communiqué.

Plus de «International»

L'avion avait décollé deux heures plus tôt d'un aérodrome de Majorque.

L'avion avait décollé deux heures plus tôt d'un aérodrome de Majorque. Image: X

Les plus lus

Boeing: grève dans les usines d'avions de combat

Des ouvriers assemblant les avions de chasse du constructeur américain vont entrer en grève ce lundi dans le Missouri et l'Illinois. Ils réclament des hausses des salaires et plus de congés.

Les membres d'un syndicat d'ouvriers qui assemblent les avions de chasse de Boeing dans le Missouri et l'Illinois vont entrer en grève lundi, après avoir à nouveau rejeté dimanche la proposition révisée d'un nouveau contrat d'entreprise.