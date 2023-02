Pierre Palmade hospitalisé pour un grave problème de santé

Assigné à résidence suite à son accident de voiture, le comédien aurait été victime d'un AVC ce samedi soir, selon plusieurs médias français. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Pierre Palmade aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral vers 18h30 ce samedi à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif, affirme BFMTV qui dit avoir été informé par l'entourage du comédien. De son côté, Le Parisien explique que le pronostic vital de l'humoriste n'est pas engagé et qu'il a été transféré à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre.

Pierre Palmade est assigné à résidence avec port d’un bracelet électronique dans le service d'addictologie de l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif depuis sa mise en examen pour «homicide et blessures involontaires». Le 10 février dernier, il a provoqué un très grave accident de la route en conduisant sous l'emprise de stupéfiant.

Le pronostic vital des trois personnes grièvement blessées dans la collision n'est plus engagé. Alors que le conducteur de la voiture a subi de nombreuses opérations, son fils de 6 ans n'est plus dans le coma, mais «sous respiration artificielle et nourri par sonde». La belle-soeur du conducteur, enceinte de six mois au moment du choc, est hors de danger, mais «souffre de multiples séquelles».

Concernant les deux passagers du comédien, qui ont fui les lieux de l'accident, ils ont été placés sous statut de témoins assistés. Le comédien sera fixé sur sa détention provisoire dans le cadre de cette affaire ce lundi. Une autre enquête est en cours pour «détention d'images pédopornographiques».

