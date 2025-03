Terrorisme: 79 tentatives d'attentats empêchées en France depuis 2015

«70% des individus qui ont été interpellés depuis 2023 ont moins de 21 ans.» Image: EPA

Depuis 2015, 79 projets d'attentats ont été empêchés en France par la DGSI, a annoncé son directeur antiterroriste.

Septante-neuf projets d'attentats ont été «collectivement déjoués» en France depuis 2015, a déclaré vendredi sur RTL le directeur de la section antiterroriste de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI).

«Depuis 2015, on a déjoué 79 projets d'attentats. La DGSI en a déjoué 71 (...) on a la certitude, à de nombreuses reprises, d'avoir déjoué de véritables attentats, on a la certitude d'avoir sauvé des vies, des dizaines de vies», a-t-il dit, avant d'ajouter que «la menace terroriste reste très élevée en France».

«La situation au Proche-Orient, et dans d'autres zones du monde, appelle à la vigilance et peut attiser des velléités de passage à l'acte sur notre pays. La diminution des actions terroristes, en volume par rapport à la période que nous avons connue entre 2015 et 2017, et la réussite des Jeux olympiques, peuvent nous le faire oublier, mais la menace reste pérenne», a poursuivi le patron de la section antiterroriste, sous couvert d'anonymat.

Selon lui, les profils ont évolué:

«70% des individus qui ont été interpellés depuis 2023 ont moins de 21 ans»

Les mineurs sont «assez rares», les agents font parfois face à des jeunes «de 14 ans qui sont très déterminés», des adolescents souvent «inconnus des services de police, notamment en raison de leur jeune âge» et qui ne sont pas dans le «spectre» de la DGSI. (chl/ats)