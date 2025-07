Le siège de Nestlé près de Paris a été perquisitionné

La justice française enquête sur le traitement illicites d'eaux minérales par la multinationale suisse. Cette dernière confirme la perquisition.

Le siège de Nestlé France à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, a été perquisitionné jeudi. Les investigations s'inscrivent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris, a indiqué la Répression des fraudes, confirmant des informations de Radio France.

Deux informations judiciaires avaient été ouvertes en février 2025 à Paris, à la suite de deux plaintes de l'association Foodwatch visant le géant Nestlé et le groupe Sources Alma concernant le traitement de leurs eaux minérales. «Des perquisitions sont en cours en France», a confirmé Nestlé Waters, qui a dit «coopérer pleinement avec les autorités».

Cette «opération de perquisitions coordonnée le 10 juillet notamment au siège de Nestlé à Issy-les-Moulineaux» s'inscrit dans le cadre de la plainte déposée par Foodwatch, avec constitution de partie civile contre X, mais «visant les sociétés Nestlé et Nestlé Waters», a expliqué la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Dans cette enquête, le Service national d'enquête (SNE) de la DGCCRF et l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) ont été saisis par les deux juges d'instruction.

L'enquête se poursuit

«L'enquête va se poursuivre pour procéder notamment à l'exploitation des données saisies à l'occasion de ces perquisitions», a indiqué la DGCCRF. «Avec cette perquisition au siège de Nestlé, nous sommes ravis que l'expertise» du SNE et de l'OCLAESP «amène davantage d'éléments à l'enquête», a réagi Ingrid Kragl, chargée des enquêtes et de l'information chez Foodwatch, dans un communiqué.

L'ONG de défense des consommateurs estime que «Nestlé Waters, aujourd'hui encore, se croit au-dessus des lois en continuant de commercialiser ses eaux en bouteilles filtrées illégalement en France et dans le monde». (ag/ats)